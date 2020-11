RC Lens : Corentin Jean envoie un message fort au Dijon FCO

Publié le 21 novembre 2020 à 15:10

Le RC Lens joue ce dimanche (15h) face au Dijon FCO en Bourgogne. Confiant, Corentin Jean menace les Rouges pour le match qui va se jouer sur leur terrain. L'ailier dijonnais, Roger Assalé lui répond.

RC Lens : Corentin Jean en confiance avant Dijon

Le RC Lens est en déplacement au stade Gaston Gérard pour y affronter le Dijon FCO. Ce match comptera pour la 11e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce choc, Corentin Jean s’est montré rassurant. Il espère être décisif contre la lanterne rouge du championnat, surtout qu’il y a travaillé à l’entraînement. « Contre Lille (0-4), on n’a pas fait un bon match sur le plan collectif », a-t-il reconnu en conférence de presse, avant de se montrer optimiste : « Je ne lâche rien, je bosse dur. En 10 minutes contre Reims, j’ai pu faire une passe décisive ».

En effet, l’attaquant du Racing Club ne fait pas partie des premiers choix offensifs de Franck Haise cette saison. Il a certes joué les 8 premiers matchs du RC Lens en Ligue 1, mais il totalise peu de titularisations. Seulement 2 avec le RCL depuis le début de la saison. C'est donc un joueur en quête d’une place de titulaire. « C’est comme ça qu’on prend confiance et qu’on gagne celle du coach. Je ne lâcherai jamais rien. Que je marque ou réalise des passes décisives, c’est encore mieux », a-t-il confié.

Dijon FCO - RCL : Assalé a à cœur de faire un résultat

Du côté du Dijon FCO, Roger Assalé, recrue estivale du club, a répondu à la menace du N° 25 lensois. Il évoque un déclic avec leur nouvel entraîneur. « Avec le nouveau coach [David Linarès], on essaye de mettre certaines choses en place. Il connait le groupe… il a transmis le message à chaque joueur. C’est ce qui a fait la différence [contre le FC Metz (1-1), ndlr] », a indiqué l’international ivoirien dans Le Bien Public.

Le DFCO est dernier du championnat avec 4 petits points au compteur en 10 matchs disputés. Roger Assalé et ses coéquipiers courent toujours après leur premier succès de la saison. « Chaque week-end, on a cœur de faire un bon résultat. Peut-être qu’avec l’ancien entraîneur [Stéphane Jobard], le message ne passait pas bien. Mais c’est à nous les joueurs d’être appliqués et concentrés », a-t-il expliqué avant le match qui va opposer le DFCO au RCL.













Par ALEXIS