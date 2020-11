RC Lens : Message fort d’une pépite lensoise à Franck Haise

Publié le 17 novembre 2020 à 14:00

Un jeune défenseur évoluant avec la réserve du RC Lens a transmis un message clair à Franck Haise, entraîneur de l’équipe professionnelle lensoise. Il est impatient de jouer en Ligue 1.

RC Lens : Ange N’Guessan « rêve de jouer en Ligue 1... »

Un arrière central débarqué au RC Lens cet été ne veut pas faire de vieux os au sein de la réserve du club promu en Ligue 1. Évoluant avec le groupe (des U19) dirigé par Yohan Demont, Ange N’Guessan (c’est de lui qu’il s’agit) toque à la porte de l’équipe de Franck Haise, alors qu’il n’a pas encore de contrat professionnel. Il dévoile son ambition de gravir les paliers rapidement dans le Nord. « Mon rêve est de jouer en Ligue 1 sous les couleurs du Racing Club. Il y a encore du chemin, mais j’ai l’ambition et l’espoir d’y arriver », a déclaré la pépite de 17 ans, sur l’application du club. Pour commencer, elle « promet de tout faire pour signer son premier contrat pro au RC Lens ». Ange N’Guessan est en effet déterminé à éclore en Artois. « On sait que les jeunes ont leur chance ici, alors c’est motivant. Dans tous les cas, je donnerai tout pour réussir. J’ai envie de vivre mon aventure à 100% pour ne pas avoir de regrets », a-t-il annoncé.

Tout sur le profil d'Ange N’Guessan

Arrivé au RCL en juillet 2020, Ange Ammanu Caumenan N’Guessan (tout son nom) s’est présenté aux fans lensois. Il indique qu’il est « a un gros mental, qu’il n’aime pas prendre de but et qu’il ne lâche jamais rien ». « J’aime aller au duel et prendre le dessus sur mon adversaire. On dit de moi que j’ai une bonne agressivité », a-t-il souligné. En plus de son caractère de guerrier, le Franco-Ivoirien promet de surmonter ses lacunes. « Je travaille toujours pour m’améliorer dans les duels aériens, un de mes points faibles. Je dois aussi faire mieux dans mes premières relances, c’est important pour passer un cap », a-t-il rassuré. Ange N’Guessan a fait 4 apparitions avec le groupe du RC Lens engagé en National 2.













Par ALEXIS