PSG Mercato : Ce qui se trame vraiment entre Paris et Pep Guardiola

Publié le 21 novembre 2020 à 14:50

À la fin de saison, il en sera terminé de la présence de Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Pep Guardiola, présent sur une liste élargie d’entraîneurs ciblés par les Qataris, a été approché ces dernières semaines.

PSG Mercato : Pep Guardiola contacté par Leonardo

Le PSG va se séparer de Thomas Tuchel en fin de saison. Leonardo a récemment affirmé qu’il n’avait contacté aucun coach pour remplacer l’allemand, sauf que de nouvelles informations font état d’une approche pour Pep Guardiola. Le technicien espagnol de Manchester City a reçu plusieurs propositions de la part du club de la capitale et de certains grands clubs européens. C’est Guillem Balague qui a fait cette révélation sur les sondes de la BBC. « Il y a eu des offres de la Juventus, de Paris Saint-Germain et d'autres, mais il est content » à Manchester City.

PSG Mercato : Massimiliano Allegri, toujours en tête

Vraiment heureux à Manchester City, le technicien passé par le FC Barcelone a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2023. Dès lors, la venue de Pep Guardiola au Paris SG ou dans tout autre club devient difficile. Le PSG a donc bien tenté le coup, mais une fois de plus il n’attirera pas Pep Guardiola sur son banc. C’est donc encore et toujours Massimiliano Allegri qui fait la course en tête des entraîneurs qui pourraient débarquer sur le banc parisien en remplacement de Thomas Tuchel.













Par Gary SLM