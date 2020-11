OM Mercato : Longoria fait son marché à Manchester City

Publié le 13 novembre 2020 à 15:00

Finalement peu actif lors du mercato d'été, l'OM s'active pour la fenêtre des transferts hivernale. Les dirigeants olympiens sont à la recherche d'un attaquant, d'un défenseur et d'un latéral et se penchent sur des grands clubs, le Napoli ou Manchester City, et sur le meilleur buteur de la Ligue 1.

Un mercato qui s'annonce actif à l'OM

L'OM sera assurément un des animateurs de la prochaine ouverture mercato. Les dirigeants olympiens cherchent à boucler plusieurs dossier cet hiver alors que l'effectif d'André Villas-Boas est de plus en plus critiqué. Florian Thauvin, à qui il ne reste que sept mois de contrat, est très courtisé par l'AC Milan, qu'il pourrait rejoindre dans quelques semaines. Un point de chute pourrait également être trouvé à l'indésirable n°1, Kostas Mitroglou, du côté de l'Espagne. Côté arrivée, l'OM mise sur l'attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia, actuellement meilleur buteur de Ligue 1 avec huit réalisations. Ce serait un gros coup pour les Marseillais qui cherchent désespérément un attaquant digne de ce nom pour relancer un secteur offensif moribond. Pablo Longoria cherche aussi un solide défenseur, en la personne de Nikola Maksimovic, le Serbe actuellement au Napoli.

Pablo Longoria a des oreilles à Manchester City

Pablo Longoria regarderait aussi du côté de Manchester City pour se trouver un latéral droit pour pallier le départ au Bayern Munich de Bouna Sarr. L'OM se renseignerait actuellement, selon Téléfoot, sur un très prometteur burkinabé, Issa Kaboré. À 19 ans, le joueur évolue actuellement en Belgique, au FC Malines, où il a été prêté par les Citizens. Il évoluait déjà en Belgique depuis 2019, mais les Citizens l'ont recruté en lui permettant de poursuivre son aventure à Malines. Ce n'est pas la première fois que le nom d'Issa Kaboré est évoqué du côté de la Ligue 1. Selon Africatopsports, le LOSC et l'OL s'étaient eux aussi renseignés sur le jeune latéral. Issa Kaboré s'est engagé pour cinq saisons avec Manchester City au mercato d'été.













Par Matthieu