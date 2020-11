Barça Mercato : Messi, rupture définitivement consommée ?

Publié le 22 novembre 2020 à 11:10

Désireux de quitter le Barça durant le mercato estival, Lionel Messi est finalement resté pour terminer son contrat (juin 2021). Ce contretemps peut-il permettre à la future direction barcelonaise de retenir l’Argentin ?

Lionel Messi a de bonnes raisons de quitter le Barça

Lionel Messi est resté au Barça cette saison contre son gré. Si le sextuple Ballon d’Or attend la fin de la saison pour partir libre, les supporters imaginent que le départ de Josep Maria Bartomeu pourrait l’inciter à reconsidérer sa décision. En effet, le natif de Rosario devrait se sentir à l’aise, vu que son ennemi juré a démissionné de la direction du club. De plus, tous les candidats à la succession du président démissionnaire assurent vouloir tout mettre en œuvre pour retenir Lionel Messi.

Mais Rivaldo est convaincu que le Barça ne parviendra pas à retenir la Pulga la saison prochaine. « Je n'imagine pas la nouvelle direction capable de le faire revenir sur sa décision », a déclaré l’ancien Barcelonais dans Marca. Et le vainqueur de la coupe du monde 2002 croit avoir de bonnes raisons de penser cela. « En plus, Messi va recevoir des offres bien meilleures d'autres équipes. À cela, nous ajoutons que Barcelone devra réduire sa masse salariale, en plus du fait que Messi voulait partir à la fin de la saison dernière », a argumenté le Brésilien.

Quels moyens pour le FC Barcelone de conserver l’Argentin ?

Malgré ces arguments, Rivaldo croit que le Barça a encore quelques chances de retenir Lionel Messi la saison prochaine. Pour l'ancien joueur du Milan AC, il faudrait que le club catalan remporte la Ligue des champions ou la Liga. Autre moyen de conserver son capitaine, il faut que Ronald Koeman soit capable de « mettre en place une équipe qui joue bien au football ». Et pourtant, Rivaldo lui-même reste plutôt pessimiste sur cette éventualité. « Mais j'insiste, je crains que ce ne soit sa dernière saison à Barcelone », a conclu le Ballon d’Or 1999.













Par JOËL