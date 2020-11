Stade rennais Mercato : Bousculade au portillon pour Brandon

Publié le 23 novembre 2020 à 06:15

Au Stade rennais FC, le jeune défenseur latéral Brandon Soppy attire déjà plusieurs clubs. La direction du SRFC a déjà été approchée pour un transfert de ce jeune joueur à fort potentiel, selon RMC Sport.

Stade rennais FC : diverses propositions pour Brandon Soppy

En seulement 6 matchs (5 en Ligue 1 et 1 en Ligue des champions) depuis le début de la saison, Brandon Soppy s’est fait remarquer par l’AS Rome. Selon les informations de RMC Sport, les recruteurs du club italien ont déjà transmis trois propositions ces dernières semaines pour convaincre les responsables du Stade rennais FC de leur céder le latéral droit pendant le mercato hivernal. Des offres dont les montants n’ont toutefois pas filtré. Et le club de Serie A n’est pas seul en lice pour recruter Brandon Soppy. L’ OL, déjà présent sur le dossier lors du mercato estival, a aussi entamé des démarches pour recruter le joueur du SRFC. La radio sportive indique également que la pépite de 18 ans est également convoitée par des clubs allemands en quête d’un renfort au poste de latéral droit.

Quelle réponse des dirigeants du SRFC ?

Certes aucun joueur n'est intransférable, mais le Stade rennais FC ne pensait pas libérer l’international français U18 (5 sélections) au prochain mercato. En effet, Brandon Soppy commence à prendre une place de plus en plus importante dans l’effectif du SRFC. Pour le mettre hors de portée des convoitises, la direction du club rennais est entrée en négociation avec ses représentants pour prolonger son actuel contrat qui prend fin en juin 2022. L’année dernière, le prodige des Rouge et Noir avait signé un avenant à son bail dont la fin était fixée au 30 juin 2021. Le président rennais, Nicolas Holveck, a prévenu qu'il ne laisserait partir personne au mercato hivernal.

La stratégie du SRFC sur ce dossier est de permettre au jeune latéral de jouer plus de matchs avec son équipe première afin de lui faire prendre plus de valeur pour une meilleure vente.













Par JOËL