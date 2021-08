Stade Rennais Mercato : Deux dossiers brûlants officialisés aujourd'hui

Publié par Thomas le 26 août 2021 à 18:25

Auteur d’un mercato formidable depuis le début de l’été, le Stade Rennais va officialiser aujourd’hui deux dossiers chauds. Après un début de saison remarquable avec une victoire en barrage de l'Europa Conference League (match retour ce soir contre Rosenborg), le SRFC confirme sa montée en puissance en actant un départ et une arrivée.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer est à Rennes !

Grande priorité de Bruno Genesio ces dernières semaines, la signature du milieu de terrain croate Lovro Majer, considéré dans son pays comme « le nouveau Modric », aura enfin lieu aujourd’hui. Le joueur est arrivé ce matin à l’aéroport de Rennes, où plusieurs supporters l’attendaient. Il va parapher un contrat de cinq saisons au SRFC pour un transfert estimé à 12 millions d’euros, plus des bonus. Le milieu de 23 ans avait un accord de principe avec les Bretons mais attendait la fin des barrages de Ligue des Champions (élimination de son club du Dinamo Zagreb contre le club moldave de Sheriff).

Le Stade Rennais parachève un mercato sensationnel au milieu de terrain après l’arrivée de Baptiste Santamaria de Fribourg. L’arrivée du Croate devrait pallier le départ d'Eduardo Camavinga, de plus en plus proche du Paris Saint-Germain.

Lovro Majer est donc la 7e recrue de marque du Stade Rennais, après celles de Loïc Badé, Birger Meling ou encore Kamaldeen Sulemana. Florian Maurice, le directeur sportif du club, réalise depuis le début de l’été un recrutement très réfléchi tourné vers l’avenir (une moyenne de 23 ans !).

Brandon Soppy fait ses valises pour l’Italie

Dans le sens des départs non plus le SRFC n’est pas en reste. Les venues de Loïc Badé et Birger Meling en défense, ont poussé vers la sortie certains indésirables. Recruté un million d’euros par Galatasaray fin juillet, le jeune Sacha Boey a ouvert la voie en défense à d’autres départs comme celui de Lilian Brassier (Brest) et aujourd’hui celui de Brandon Soppy. Longtemps dans les petits papiers de la famille Pozzo (Udinese/Watford), le latéral droit va passer sa visite médicale dans les prochaines heures à l’Udinese après qu’un accord ait été trouvé avec Rennes.