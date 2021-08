Stade Rennais Mercato : Un latéral droit se rapproche de l'Italie

Publié par Thomas le 19 août 2021 à 17:55

Selon L'Équipe, le Stade Rennais est en passe de boucler un nouveau départ. La famille Pozzo, à la tête des clubs de Watford en Angleterre et de l’Udinese en Italie, se serait rapprochée du latéral droit de 19 ans, Brandon Soppy. Si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, les négociations avancent dans le bon sens et un transfert sec pourrait intervenir prochainement.

Stade Rennais Mercato : Le jeune Soppy proche de l'Udinese

Auteur d’un mercato convaincant, le Stade Rennais se concentre désormais sur le dégraissage de son effectif. Comme évoqué il y a quelques semaines, la famille Pozzo, propriétaire de Watford tout juste promu en Premier League et de l’Udinese en Serie A, faisait des avances au club breton pour son jeune espoir en défense, Brandon Soppy, sous contrat jusqu’en juin prochain au SRFC. Si la première offre formulée par la famille corse n’était pas du goût de Nicolas Holveck, voilà que le quotidien sportif informe que les deux parties se seraient rapprochés ces dernières heures et même proches de boucler un transfert aux alentours des 2 millions d’euros plus un pourcentage à la revente.

Après ne pas avoir prolongé avec son club formateur, Brandon Soppy avait été placé sur le marché des transferts dès le début de l’été par Rennes afin de récolter une certaine liquidité. Si Reims se montrait aussi très intéressé, le joueur de 19 ans avait préféré se concentrer sur les offres venues de l’étranger dans le but d’expérimenter un nouveau championnat. Si le transfert venait à être bouclé avec la famille Pozzo, Soppy pourrait se diriger vers l’Udinese, dernier 14e de Serie A, qui semble le mieux placé actuellement pour l’enrôler.

Formé au Stade Rennais, Brandon Soppy fait ses débuts dans l’élite le 22 août 2020, lors de la première journée du championnat. Inclus dans la rotation en défense par Julien Stéphan, le jeune latéral disputera au total 12 rencontres officielles dont 2 en Ligue des Champions.