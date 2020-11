Stade rennais : Prolongation, précision de taille de Stéphan

Publié le 24 novembre 2020 à 00:00

Dans une récente sortie, Julien Stéphan avait jeté un froid sur son avenir au Stade rennais. Le technicien breton est revenu sur ses propos, histoire de mettre les choses au clair. Mais le coach du SRFC n’a toujours rien laissé transparaître quant à son futur.

Julien Stéphan dément pour son départ du Stade rennais

Sous contrat avec le Stade rennais jusqu’en 2022, l’avenir de Julien Stéphan commence à faire couler de l’encre. S’il produit de bons résultats depuis sa nomination en décembre 2018, le technicien breton ne s’emballe pas quant à sa prolongation. Suite à une sortie sur Téléfoot, les propos du coach du SRFC avaient notamment prêté à équivoque. Certains estimaient que l’entraîneur rennais n’était plus intéressé par un challenge en Bretagne. « Faux », a expliqué l’intéressé en conférence de presse. Pour le coach de Rennes, il n’a jamais était question d’un départ. « Je disais qu’après un cycle de trois ans, qu’il fallait se poser les questions et analyser tranquillement les choses pour savoir si on attaquait un nouveau cycle ou pas. Il ne faut pas aller chercher les interprétations, ça ne veut pas dire que je veux partir, que ça va mal. Je suis ravi de travailler avec ces joueurs, ces dirigeants », a expliqué le stratège selon les propos rapportés par Foot Mercato.

Une prolongation en bonne voie ?

Comme le note Julien Stéphan, ses résultats pèseront sur la balance au moment de parler avec ses dirigeants. Depuis sa prise de fonction en décembre 2018, le technicien de 40 ans compte quelques exploits à son actif. Lors de sa première année, il a notamment remporté la Coupe de France. Il a également mené le SRFC jusqu’en huitième de finale de la Ligue Europa. Il s’agit de la meilleure performance des Rouge et noir sur la scène européenne. La saison suivante, il a permis à Rennes de finir 3e de Ligue 1. Une place synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Une première dans l’histoire du club.













Par Ange A.