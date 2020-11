OM : Marseille signe un joli coup avec Griezmann (Officiel)

Publié le 24 novembre 2020 à 07:30

L’ OM a signé un partenariat avec Grizi Esport, une société lancée par Antoine Griezmann dans le domaine des jeux vidéo. Le club sera notamment représenté par deux joueurs lors des compétitions FIFA.

S’il jouit déjà d’une certaine notoriété dans le football, l’Olympique de Marseille ne cesse de se diversifier. Après son immersion sur Twitch, Tik Tok et récemment dans le domaine de la musique, l’ OM s’immisce dans un nouveau secteur d’activité. Cette fois, il faudra faire avec le vice-champion de France dans le domaine des jeux vidéo. Lundi, Marseille a officialisé la signature d’un partenariat avec Grizi Esport. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans l’e-sport lancée par Antoine Griezmann et gérée par son frère Théo. L’attaquant du FC Barcelone a la réputation d’être un grand joueur de jeu vidéo, notamment de Fortnite. Le club phocéen sera représenté Amine « Mino » Boughanmi et Fouad « Rafsou » Fares lors des tournois FIFA.

Les raisons de la signature chez Griezmann

Dans un communiqué, l’ OM a justifié son partenariat avec Grizi Esport. « Ce sera l’occasion pour l’Olympique de Marseille de mieux cerner ce nouveau secteur et de toucher une audience toujours plus jeune et connectée, dans la lignée de notre arrivée sur des plateformes comme TikTok ou Twitch », a indiqué Hervé Philippe, chef marketing du club phocéen. Théo Griezmann a également exprimé sa fierté de « s’associer à un club aussi prestigieux » que Marseille en « tant que fan ».













Par Ange A.