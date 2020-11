FC Barcelone : Griezmann a décidé de dévoiler la vérité

Publié le 23 novembre 2020 à 23:00

Dans le dur depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a toujours gardé le silence face aux critiques. Mais l’international français n’en peut et a décidé de révéler la face cachée de sa situation dans le club catalan.

Antoine Griezmann, un flop au FC Barcelone ?

Arrivé avec le statut de superstar durant le mercato estival 2019, Antoine Griezmann n’est pas encore parvenu à justifier les 120 millions d'euros dépensés par le FC Barcelone pour l’arracher des griffes de l’Atletico Madrid. L’attaquant français sombre dans l’écurie catalane, comme le montrent ses stats (1 but en Liga depuis le début de la saison). Ces dernières semaines, son clan a pris la parole pour dénoncer l’influence négative de Lionel Messi, accusé de ne pas être d’accord avec la présence de l’ancien Colchonero au Barça.

C’est d’abord Éric Olhats qui taxé l’Argentin d’être un tyran pour le natif de Mâcon. Les attaques de l’ancien conseiller du champion du monde ont été validées très peu temps plus tard par Emmanuel Lopes. Selon cet oncle d’Antoine Griezmann, son neveu peine à s’imposer au FC Barcelone car les entraînements ne lui permettent pas de progresser, des entraînements faits selon la volonté de Lionel Messi. Pour tout dire, les relations entre les deux joueurs ne seraient pas bonnes, et c’est la principale raison des difficultés de l’ex-pensionnaire de la Real Sociedad.

Le Français prend la parole

Mais les supporters n’entendent pas les choses de cette oreille. Pour les socios, Lionel Messi est irréprochable et c’est Antoine Griezmann qui ne parvient pas à se mettre à niveau. Des critiques qui agacent le joueur de 29 ans. Il a donc décidé de révéler toute la vérité. « Je ne voulais pas parler mais je crois que c’est l’heure de mettre les choses au point. Ça fait longtemps que je supporte des choses, des commentaires, et ça suffit », a-t-il pesté dans une interview accordée à la chaîne espagnole Movistar et qui sera diffusée ce soir à 23h.













Par JOËL