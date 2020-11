OL : Anthony Lopes enfoncé par un ex-coéquipier et la presse

Publié le 24 novembre 2020 à 18:25

La polémique enfle après le geste d'Anthony Lopes sur le joueur d'Angers SCO, Romain Thomas, ce week-end en Ligue 1. Le gardien de l'OL est sorti le genou en avant et a percuté le défenseur scoïste dans le dos. S'il se défend, le portier lyonnais est coutumier du fait et de nombreuses voix s'élèvent pour qu'il soit sanctionné.

Anthony Lopes se défend, mais Mathieu Valbuena confirme

Sorti le genou dans le dos de Romain Thomas, dimanche contre Angers SCO (victoire 1-0 de Lyon), le gardien de l'OL Anthony Lopes est au coeur d'une nouvelle polémique. Coutumier des sorties violentes, sur Kylian Mbappé il y a quelques saisons, ou sur le Marseillais Alvaro cette année, le portier s'est défendu tant bien que mal, assurant que "cela fait partie du jeu". Il a eu du mal à convaincre malgré quelques poncifs ("le football est un sport de contact"), et son ancien coéquipier Mathieu Valbuena n'a pas volé à son secours sur les ondes de RMC. "Aujourd’hui, on dit aux gardiens d’être maîtres de leur surface. À l’entraînement, j’ai été avec Anthony Lopes pendant deux ans à Lyon et des fois, il ne maîtrise pas ses gestes. C'est connu, tout le monde le sait", a balancé Petit Vélo.

Ça chauffe pour le gardien de l'OL

De son côté, dans son style bien à lui, Pierre Ménès a descendu le gardien de l'OL : "Evidemment, les supporters lyonnais trouvent Anthony Lopes formidable. On peut les comprendre. Mais sur Twitter, il y a les pseudo gardiens de quartier qui m’expliquent que je n’ai jamais joué au foot et que sortir le genou en avant, c’est la base. Oui, c’est la base quand tu es en duel avec un attaquant, pas quand tu as un mec dos au but et qui ne saute même pas. Lopes y va clairement le genou en avant pour percuter le joueur d’Angers. Pour moi, c’est péno !"

Et le chroniqueur de Canal+ de craindre un drame : "Ce qui me gêne, c’est que c’est loin d’être la première fois qu’on voit Anthony Lopes faire des gestes dangereux. Je me souviens de sa sortie sur Mbappé et je maintiens qu’à quelques centimètres, on a frôlé le pire. Il ne faudrait pas qu’un jour il y ait un grave accident avec un attaquant adverse pour qu’on s’émeuve et qu’on sanctionne ces sorties hors de propos. Cela n’enlève en rien ses qualités de gardiens extraordinaires, mais il y a un truc à canaliser chez lui à ce niveau-là car je trouve que ce n’est pas normal." De son côté, Anthony Lopes a précisé : "Si j'ai pu faire mal à Romain Thomas, ce n'était pas dans mon intention. Je joue juste le ballon". Les gestes du gardien de l'OL vont être de plus en plus scrutés désormais.













Par Matthieu