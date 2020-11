Stade Rennais : Julien Stéphan reçoit les éloges des anciens

Publié le 24 novembre 2020 à 19:25

Alors que le Stade Rennais affronte Chelsea à l'occasion de la quatrième journée de Ligue des champions, deux anciens Rennais se sont exprimés sur la direction actuelle du club et n'ont pas manqué de féliciter l'entraîneur Julien Stéphan pour avoir mener ses hommes là où ils sont aujourd'hui.

Le Stade Rennais est entré dans une nouvelle dimension

En quelques mois, le Stade Rennais a franchi un incroyable cap. De la qualification en huitièmes de finale de la la Ligue Europa à celle en Ligue des champions, en passant par la victoire en Coupe de France, les Rouge et Noir sont entrés dans une nouvelle dimension. Pour France Football, Romain Danzé et Etienne Didot, joueurs du SRFC respectivement de 2006 à 2019 et de 2002 à 2008, sont revenus sur ce changement d'envergure. "C'est difficile de mettre le curseur sur un moment bien précis mais, bien entendu, la victoire en Coupe de France a désinhibé plein de gens, a enlevé plein de freins, dans le domaine sportif mais aussi dans l'environnement du club, a reconnu Romain Danzé, actuel responsable des relations publiques au SRFC. Mais est-ce que ça ne s'est pas passé avant, avec la première victoire en Ligue Europa par exemple, puis les victoires face au Betis et Arsenal ?"

Pour Etienne Didot, ce printemps 2019 correspond au moment où "le club s'est décomplexé. Quand je reviens ici, je sens un poids qui s'est enlevé, un soulagement terrible chez mes amis qui travaillent au club comme si la mission de franchir un cap était enfin accomplie. Du coup, désormais, ça déroule, et j'espère que ça va durer longtemps". Pour cela, le Stade Rennaisvise au moins une qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa, en arrachant la troisième place de leur groupe de Ligue des champions.

Julien Stéphan a déjà beaucoup apporté au SRFC

Quant à Julien Stéphan, les deux anciens joueurs du Stade Rennais se sont montrés élogieux. "Même si c'est sa première expérience à la tête d'un groupe pro, je trouve qu'il a tout de suite amené de la confiance, de la mesure. Le train était bien lancé, il l'a bonifié. J'ai été assez bluffé par son travail", s'est réjoui Etienne Didot. "Ses résultats parlent pour lui. C'est lui qui est avec les joueurs, qui manage le département sportif, qui prépare les matches. C'est lui qui a les clés en mains. Après, je connaissais Julien depuis plusieurs années, car j'avais évolué sous ses ordres à plusieurs reprises en réserve. Je n'ai pas été surpris de ses compétences footballistiques. Reste que manager des adultes, certains joueurs stars, c'était une nouveauté pour lui. Entraîner des pros, c'est un autre travail, mais il a su s'adapter", a commenté Romain Danzé. Le SRFC est néanmoins sur une mauvaise passe avec seulement une victoire lors de ses neuf derniers. En difficulté à peu près au même moment de l'année la saison dernière, les hommes de Stéphan avait su relever la tête et s'emparer du podium.













Par Matthieu