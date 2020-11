OM Mercato : Olivier Giroud prend une décision très forte

Publié le 25 novembre 2020 à 11:00

Très peu utilisé à Chelsea, Olivier Giroud est visé cet hiver par plusieurs clubs, dont l’ OM. L’attaquant français a dévoilé le sens qu’il a décidé de donner à son avenir proche, mardi soir après la victoire des Blues contre le Stade Rennais FC.

OM : Olivier Giroud dans le viseur

Prétendant de longue date d’Olivier Giroud, l’ OM est plus que jamais décidé à le signer cet hiver pour épauler Dario Benedetto en panne de but depuis le début de la saison. De plus, barré par la concurrence de Timo Werner et de Tammy Abraham, le buteur français a très peu de temps de jeu avec Chelsea et devrait envisager de partir cet hiver pour se relancer ailleurs dans l’optique d’une participation à l’Euro 2021. Enfin, le natif de Chambéry sera en fin de contrat en juin prochain et la formation londonienne gagnerait à le vendre à 6 mois de la fin de son bail, au lieu de risquer de le voir partir libre en fin de saison. Autant de raisons pour lesquelles les recruteurs de l’ OM pensent que le moment serait enfin venu d’attirer Olivier Giroud. Et Pablo Longoria aurait déjà commencé les démarches.

L’international français lâche sa réponse

Mais l’ OM devrait tirer une croix sur la piste menant à Olivier Giroud. Malgré son temps de jeu assez réduit, l’ancien Montpelliérain n’a pas l’intention de quitter les Blues cet hiver. Après avoir été « un peu frustré d’avoir joué que 6 ou 7 minutes ce week-end », le Blue s’est dit satisfait des 25 minutes qui lui ont été accordées par Frank Lampard face au Stade Rennais FC. Un temps pas très long, mais qui a permis au champion du monde 2018 de marquer le but de la victoire de Chelsea dans les derniers instants de la rencontre (1-2). La cible hivernale de l’ OM a donc décidé de continuer à se battre « pour aspirer à plus de temps de jeu ». Olivier Giroud veut s’accrocher au club de Premier League. « Je suis à fond derrière l’équipe… et tout se passe bien pour l’instant; Je suis un joueur de Chelsea, j’ai envie de continuer ici », a déclaré l'ex-joueur d'Arsenal, déterminé à trouver du temps de jeu et « plus d’opportunités » avec les Blues. Et le Tricolore de conclure au micro de Téléfoot La Chaîne : « Donc je ne suis pas inquiet, je fais confiance et je vais tout faire pour revenir encore plus fort. » L’ OM sait désormais ce à quoi s’en tenir concernant son intérêt hivernal pour le joueur de 34 ans.













Par JOËL