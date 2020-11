PSG : L'hommage de Leandro Paredes et Messi à Diego Maradona

Publié le 25 novembre 2020 à 19:40

Sous le choc de la disparition de Diego Maradona, comme tout le monde, Lionel Messi (FC Barcelone) et Leandro Paredes (PSG) ont rendu hommage à leur compatriote disparu. L'ancien Ballon d'Or est mort ce mercredi, jour même de ses 60 ans.

Diego Maradona : Messi et Paredes salue sa mémoire

Dès l’annonce de la mort de Diego Maradona, ce mercredi, Lionel Messi (33 ans) et Leandro Paredes (26 ans) ont réagi immédiatement sur les réseaux sociaux. Les deux internationaux argentins ont salué la mémoire du footballeur, du champion et de leur compatriote. « Diego, toute la force du monde pour toi. Ma famille et moi voulons te revoir le plus vite possible. Je t’embrasse du fond du coeur », a écrit le capitaine de la sélection d’Argentine et du FC Barcelone sur son compte Instagram. Le milieu de terrain argentin du PSG n’est pas en reste. « Repose en paix Diego. Merci pour tout ce que tu as fait pour tous les Argentins. On t’aime Pelusa », a réagi Leandro Paredes sur le même réseau social.

El Pibe de Oro décédé des suites d’un arrêt cardiaque

Diego Maradona a été hospitalisé récemment et opéré d’un hématome sous-dural (au cerveau). Son médecin avait indiqué que l’opération s’était déroulée « avec succès » et que l’ancienne gloire du football « se trouvait dans un état normal ». Finalement, "El Pibe de Oro" est décédé des suites d’un arrêt cardiaque, selon les médias argentins. Trois jours de deuil national sont décrétés en Argentine quelques heures après l'annonce de la mort Diego Maradona.













Par ALEXIS