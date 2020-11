OM Mercato : Thauvin relancé, décision du Milan AC

Publié le 25 novembre 2020 à 22:39

L’ OM est entré en négociation avec Florian Thauvin pour la prolongation de son contrat. Une nouvelle qui change les plans des dirigeants du Milan AC, intéressés par ses services.

OM : Florian Thauvin bientôt prolongé ?

Dossier chaud à l’ OM, la prolongation du contrat de Florian Thauvin pourrait connaître un coup d’accélérateur les semaines à venir. Présent hier en conférence de presse, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a révélé l'existence de négociations en cours entre ses agents et les dirigeants de l'OM pour prolonger son bail. Il était temps, car en cas de non-prolongation du bail du joueur jusqu’en janvier, c'est libre qu'il partirait partir du club phocéen en juin prochain. Dès janvier prochain, Florian Thauvin peut s'engager avec le club de son choix et partir gratuitement en fin de saison. Le Milan AC aurait pu être ce club puisqu'il lui a proposé un contrat de 4 ans avec 3 millions d’euros de salaire par saison, selon les informations de Téléfoot. L’ouverture de ces négociations entre l’ancien Magpie et son club aurait suscité un revirement côté milanais.

Le Milan AC se détourne du Phocéen

Selon The Sun, les recruteurs milanais auraient décidé de jeter leur dévolu sur un prêt de Nicolas Pépé. Après son expulsion lors du choc entre Leeds United et Arsenal ce week-end, le Gunner s’est dit frustré par le peu de temps de jeu qui lui est accordé au club londonien. Mikel Arteta ne devrait donc pas être gêné par l'éventuel départ de l’ancien attaquant du LOSC. Les dirigeants d’Arsenal pourraient même laisser l’international ivoirien filer vers d'autres cieux sans trop de mal. Une information intéressante pour les recruteurs milanais qui avaient déjà côché son nom sur leurs tablettes.

D’après le média anglais, le club lombard a décidé de se concentrer sur Nicolas Pépé, également visé par l’AS Rome, le PSG et Everton. Pour les responsables de l' OM, le battement en retrait des Rossonori sur le dossier Florian Thauvin est une bonne nouvelle. La réduction du nombre de courtisans du joueur limite les surenchères lors des tractations pour le prolonger.













Par JOËL