LOSC : Jonathan David se confie avant l'AC Milan

Publié le 26 novembre 2020 à 16:10

Recrue estivale du LOSC, Jonathan David a été décisif, dimanche dernier, face au FC Lorient étrillé (4-0). Après son premier but en Ligue 1, le jeune attaquant a évoqué son intégration au sein de l’équipe de Christophe Galtier et dévoilé son ambition.

LOSC : l'intégration de Jonathan David facilité par les Dogues

Le LOSC a recruté Jonathan David à La Gantoise (Blegique), l’été dernier, pour 27 M€ hors bonus. Il est arrivé pour prendre la place de Victor Osimhen transféré au SSC Naples. Au bout de trois mois d’adaptation en Ligue 1, l’avant-centre de 20 ans a réussi a marquer son premier but sous le maillot des Dogues. C’était le dimanche 22 novembre face au FC Lorient. Avant ouvrir son compteur-but, il avait délivré une passe décisive à Yusuf Yazici, sur la seconde réalisation de ce dernier. « En tant qu’attaquant, on a toujours cette pression pour marquer. De l’extérieur, les gens veulent que tu marques. On sait que c’est ça qui nous fait plaisir et c’est notre boulot », a commenté Jonathan David sur le site internet du club nordiste. Le buteur du LOSC assure que « son intégration s’est franchement très bien passée ». « Le domaine de Luchin est très grand. Je peux bien travailler et je suis à l’aise. C’est sûr que ça joue un rôle. Le staff est top. Tout le monde est là pour t’aider », a-t-il indiqué, avant de dévoiler ses objectifs sous les couleurs lilloises.

Jonathan David, un but en 14 matchs joués

Collectivement, Jonathan David veut « gagner le plus de matchs possible avec Lille OSC et terminer le plus haut ». Individuellement, son ambition est « de marquer le plus de buts, offrir plus de passes décisives et aider l’équipe du mieux ». Avec un but et une passe décisive en 14 matchs dipsutés (864 minutes), dont 11 en Ligue 1, le natif de New York (USA) est encore loin du compte. Cependant, il s'est bien lancé face aux Merlus.













Par ALEXIS