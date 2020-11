Ligue 1 et Ligue 2 rendent hommage à Diego Maradona

Publié le 26 novembre 2020 à 17:10

La LFP (Ligue de football professionnel) a décidé de rendre un hommage à Diego Maradona disparu mercredi d’une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Dans un communiqué officiel, elle mentionne qu’elle a modifié son protocole d'avant match, en Ligue 1 et en Ligue 2, afin d’honorer la mémoire de l’illustre Argentin.

Hommage à Diego Maradona, protocole modifié en Ligue 1 et Ligue 2

Diego Maradona aura droit un vibrant hommage en France lors des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. C’est ce qu’a décidé la Ligue de football professionnel (LFP) en modifiant son protocole initial. « La disparition de Diego Maradona constitue un choc pour tout le football mondial. [...] En ce moment de grande tristesse pour le football, la LFP, les clubs et l’UNFP ont souhaité placer cette 12e journée sous l’étoile de Diego Maradona. En son hommage, le protocole d’avant-match sera exceptionnellement modifié ce week-end sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 », a communiqué la Ligue. En effet, la LFP se joint aux supporters, joueurs, clubs, institutions du monde du football pour saluer la mémoire d’El Pibe de Oro. Depuis la mort brutale de Maradona en Argentine, « les hommages affluent du monde entier ». Diego Maradona devait être enterré, ce jeudi, dans un cimetière de la périphérie de Buenos Aires selon L'Équipe.

Réaction de la présidence française

La présidence française, via un communiqué de l'Elysée, a également réagi au décès du champion du monde 1986 : "La main de Dieu avait déposé un génie du football sur terre. Elle vient de nous le reprendre, d’un dribble imprévu qui a trompé toutes nos défense. Avec une inspiration toujours renouvelée, il inventait sans cesse des gestes et des frappes venus d’ailleurs. Danseur en crampons, pas vraiment athlète, plutôt artiste, il incarnait la magie du jeu." Le Président lui-même, grand amateur de football et supporter de l'OM, a réagi par ces mots : "À tous ceux qui ont économisé leur argent de poche pour compléter enfin l’album Panini Mexico 1986 avec sa vignette, à tous ceux qui ont tenté de négocier avec leur compagne pour baptiser leur fils Diego, à ses compatriotes argentins, aux Napolitains qui ont dessiné des fresques dignes de Diego Riveira à son effigie, à tous les amoureux de football, le Président de la République adresse ses condoléances émues." Quant à la 12e journée de Ligue 1, elle démarre ce vendredi 27 novembre par le choc entre le RC Strasbourg (19e) et le Stade Rennais (7e). Elle sera clôturée, dimanche soir, par l'affiche ASSE - LOSC (21h). En Ligue 2, les 10 matchs de la 12e journée se disputeront le samedi 28 novembre, à partir de 15h.













Par ALEXIS