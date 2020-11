ASSE - LOSC : Galtier lance un avertissement à Claude Puel

Publié le 23 novembre 2020 à 07:00

Battu par le Stade brestois (4-1), l’ ASSE joue gros lors de sa prochaine sortie. Saint-Étienne sera opposée au Lille OSC de Christophe Galtier. Ancien coach des Verts, l’entraîneur lillois a évoqué ses retrouvailles.

Christophe Galtier donne le ton contre l’ ASSE

Samedi, l’AS Saint-Étienne a concédé une septième défaite de rang en championnat sur la pelouse du Stade brestois (4-1). Un choc attend l’ ASSE lors de sa prochaine sortie en Ligue 1. Dimanche, Saint-Étienne (16e) va croiser le fer avec Lille. Le Lille OSC est l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain et reste d’ailleurs sur un succès retentissant contre le FC Lorient (4-0). Interrogé après cette victoire, Christophe Galtier s’est projeté sur le rendez-vous contre les Verts. Le coach lillois n’entend pas faire de cadeau à son ancien club. « On sera dans l’obligation de faire un résultat si on veut se battre pour le podium », a d’abord lancé le technicien marseillais au micro de Téléfoot.

Galtier prochain bourreau de Sainté ?

Pour Christophe Galtier, il ne sera pas question de sentiment au moment de revenir à Geoffroy-Guichard. « Je vais y aller avec beaucoup de détermination et faire abstraction des sentiments que l’on peut avoir quand on revient dans un club où on a passé sept ou huit saisons, où on a eu de belles réussites. Le contexte est particulier avec un stade vide, avec Saint-Etienne qui ne va pas bien. Mais je ne vais pas m’endormir là-dessus », a prévenu l’entraîneur du Lille OSC. Depuis son arrivée à Lille, Saint-Étienne est l’un des adversaires qui réussit le mieux à Galtier. Le LOSC est d’ailleurs sur une série de trois victoires contre l’ ASSE. Cela ne présage rien de bon au moment où les Verts de Claude Puel sont dans le dur en championnat.













Par Ange A.