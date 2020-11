Stade Rennais Mercato : Liverpool piste un jeune Rouge et Noir

Publié le 26 novembre 2020 à 18:40

Le Stade Rennais doit se reprendre, autant en Ligue 1 qu'en Ligue des champions, après n'avoir enregistré qu'une victoire lors de ses dix derniers matches. Les Rouge et Noir comptent sur leur nouvelle pépite Jérémy Doku, de mieux en mieux adapté au collectif de Julien Stéphan.

Le Stade Rennais sous la pression de Liverpool

Une petite saison et puis s'en va ? Recruté pour 26 millions d'euros pour le Stade Rennais à Anderlecht lors du mercato estival, le Belge Jérémy Doku fera-t-il plus d'une saison sous les couleurs des Rouge et Noir ? La question se pose après les révélations du journal belge Het Laatste Nieuws qui affirme que Liverpool suit de très près l'évolution du jeune attaquant de 18 ans. Il faut dire que Jürgen Klopp apprécie particulièrement le joueur, qui s'adapte tout doucement à son nouveau club. Jérémy Doku n'a pas encore trouvé la faille pour le Stade Rennais, qui n'a plus marqué dans le jeu depuis 612 minutes et un but d'Adrien Hunou contre Angers SCO. "D'ici peu, les supporters rennais vont commencer à apprécier le personnage", avait assuré Jean Kindermans, directeur de l'académie à Anderlecht. Et si Doku crève l'écran, le Stade Rennais ne pourra pas grand-chose face à la force de frappe de Liverpool au mercato d'été.

Jürgen Klopp fan de Jérémy Doku

Liverpool et Jérémy Doku, c'est une histoire qui dure depuis près de trois ans. Son père, David Doku, avait raconté à L'Equipe l'intérêt appuyé des Reds pour le jeune joueur. "À 15 ans, c'était vraiment la folie. Jérémy pouvait signer à Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, l'Ajax et au PSV Eindhoven. C'est Liverpool qui m'a fait la meilleure impression. C'était en janvier 2017. Ils savaient déjà quelle maison Jérémy pourrait habiter et dans quelle école il irait. Steven Gerrard, alors coach des moins de 18 ans, est venu nous parler. Il a montré des vidéos de Jérémy, il savait tout. Puis Jürgen Klopp m'a invité dans son bureau. Il voulait faire de lui le successeur de Sadio Mané. Le préparer dans l'ombre pour qu'il soit prêt à remplacer le Sénégalais dans quelques années. C'était impressionnant." Il semblerait que le coach allemand de Liverpool n'ait pas abandonné son projet, en laissant Doku parfaire sa formation au SRFC.













Par Matthieu