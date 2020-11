Stade rennais Mercato : bagarre Pini - Mendes pour Camavinga

Publié le 26 novembre 2020 à 19:40

Eduardo Camavinga, pépite du Stade Rennais, est au cœur d’un choc de titans. Les célèbres agents de joueurs Pini Zahavi et Jorge Mendes se livrent une féroce bagarre autour du joueur.

Stade rennais Mercato : choc de titans pour Camavinga

Pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, plait à plusieurs clubs de football, mais pas que. Le milieu de terrain de 18 ans, jusqu’ici représenté par son père, Celestino Camavinga, est aussi fortement convoité par des agents de joueurs. Les deux plus célèbres du moment, Pini Zahavi et Jorge Mendes, manœuvrent fortement pour l'avoir. Selon nos informations, l’agent israélien a récemment approché la famille du joueur du SRFC afin de les convaincre de passer sous sa protection. L’agent de joueurs à la base de la signature de Neymar au PSG promet de hisser la carrière de l’international français à un tout autre niveau. Mais sur ce dossier, la concurrence est là aussi très présente.

Stade Rennais Mercato : Jorge Mendes veut récupérer le milieu du SRFC

En effet, Jorge Mendes, un des plus grands agents de joueurs avec Mino Raiola, est lui aussi très intéressé par Eduardo Camavinga. Comme le puissant agent israélien, il aimerait ajouter le joueur des rouge et noir à la liste de ses protégés. L’un et l’autre promettent de placer le néo-tricolore dans une équipe de haut niveau. Et comme il fallait s’y attendre, Pini Zahavi et Jorge Mendes ne sont pas non plus les seuls agents à la manœuvre pour signer le milieu du SRFC. Plusieurs autres agents tentent d’obtenir un mandat pour représenter le joueur du Stade Rennais.

Mercato : Qui gère la carrière de Eduardo Camavinga ?

À ce jour, la carrière de Eduardo Camavinga est gérée pas son père. Même s’il vient d’avoir 18 ans, le prodige du Stade Rennais est toujours représenté par Celestino Camavinga. C’est de nouveau vers lui que la direction du SRFC devrait se tourner pour son projet de prolongation du contrat du milieu de terrain.













Par Gary SLM