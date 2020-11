Stade Rennais : Bourigeaud veut aller plus loin que le SRFC

Publié le 24 novembre 2020 à 09:40

Le Stade Rennais accueille Chelsea pour l'un de ses plus belles rencontres de gala sur la scène européenne, malheureusement privé de ses supporters. Contre Chelsea, les Rouge et Noir, à l'image du milieu de terrain Benjamin Bourigeaud, nourrissent de belles ambitions. Et personnellement, le Rennais en a également.

Le Stade Rennais vise un premier succès

À l'issue de la phase aller de ces poules de Ligue des champions, le Stade Rennais n'a pris qu'un point à domicile contre les Russes de Krasnodar (1-1), avant de subir deux revers à l'extérieur, contre Séville (0-1) et Chelsea (0-3). Baladé contre les Andalous, le SRFC n'a pas à rougir de ces deux autres prestations, comme l'explique le milieu de terrain des Rouge et Noir, Benjamin Bourigeaud, dans L'Equipe. "Séville était largement au-dessus, mais quand on voit les contenus de Krsanodar et Chelsea, on n'a pas été ridicule, estime le Rennais de 26 ans. On n'est pas venu faire de la figuration. On a encore de quoi se défendre, on a tous envie de remporter le premier match de l'histoire du club en C1."

Avant d'accueillir Chelsea au Roazhon Park, ce mardi soir (18h55), Benjamin Bourigeaud et le Stade Rennais ne veulent pas se retrouver dans les mêmes situations que lors des matches précédents. "On se dit surtout que ce n'est pas terminé, qu'il y a du chemin qui a été parcouru et des leçons qui ont été retenues, je l'espère, a déclaré le joueur de 26 ans. Dans cette phase aller, on a appris. Il faudra essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Après, il y a un fossé, mais comme partout, pas seulement avec notre championnat. C'est la première année qu'on a la chance de pouvoir vivre la C1, beaucoup d'entre nous ne l'ont jamais vécue. C'est le haut niveau et quand tu arrives dans le grand bain, il faut pouvoir s'adapter."

Benjamin Bourigeaud évoque son avenir

En jouant la C1, Benjamin Bourigeaud a réalisé l'un de ses rêves de footballeur. Mais il en a plusieurs sous la main ! "Mon rêve, c'est surtout de continuer à grandir. J'avais un rêve dans ma vie, c'était de jouer un jour la Ligue des champions. Maintenant, j'ai envie de plus encore. L'équipe de France, ce serait mentir de dire que je n'y pense pas. Ça fait rêver, ça donne envie d'y aller, mais je sais qu'il me faut travailler encore plus pour y prétendre. Quant à l'étranger, bien sûr qu'on a envie de savoir un jour ce qu'il s'y passe." À 26 ans, le milieu de terrain nourrit de belles ambitions et semble épanoui dans un club où il est très apprécié par les supporters. Reste au joueur ainsi qu'à ses coéquipiers à offrir aux fans du Stade Rennais la première victoire du club en Ligue des champions et contre l'ogre anglais, elle serait superbe.













Par Matthieu