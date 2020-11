Stade Rennais : Les compositions probables face à Strasbourg

Publié le 27 novembre 2020 à 11:30

Crise de résultats au Stade Rennais, qui veut enfin repartir de l'avant en Ligue 1 sur la pelouse de RC Strasbourg, ce vendredi (21h). Malgré quelques absences, notamment dues au Covid-19, les Rouge et Noir veulent retrouver la confiance chez le 19e du championnat, avant une "finale" pour la Ligue Europa contre Krasnodar, mercredi (18h55).

Le Stade Rennais doit repartir de l'avant à Strasbourg

Ce n'est pas parce que le RC Strasbourg est 19e que le Stade Rennais doit croire que son déplacement à La Meinau, ce vendredi (21h), pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, sera une partie de plaisir. Julien Stéphan ne compte pas laisser cette idée s'insinuer dans la tête de ses joueurs. "Cette équipe de Strasbourg qui n’est certainement pas à sa place au niveau du classement parce qu’elle a beaucoup d’atouts, a prévenu l'entraîneur du Stade Rennais. Elle est dangereuse, elle a beaucoup de qualité dans le domaine offensif avec des joueurs comme Ajorque, comme Diallo. Ils ont cette faculté à être dangereux. Cela tourne un peu moins bien pour eux en ce moment sur le plan défensif, mais je sais que c’est une équipe qui peut être extrêmement dangereuse."

Pourtant, ça bloque à Strasbourg. Les joueurs de Thierry Laurey n'ont remporté que deux matches depuis le début de la saison et ont encaissé 23 buts, faisant d'eux la plus mauvaise défense du championnat à égalité avec le Stade Brestois. "Ils ont plutôt l’habitude d’emballer les matches chez eux, a fait remarquer Julien Stéphan. Ils sont dangereux avec leur jeu vertical, très dangereux sur les centres, Diallo et Ajorque sont des joueurs extrêmement performants dans la surface de réparation, ils ont aussi les capacités sur les transitions et les récupérations d’utiliser la profondeur, donc je pense qu’ils utiliseront tous ces registres pour nous mettre en difficulté." Aux défenseurs du Stade Rennais d'être prudents afin d'éviter d'encaisser de nouveaux buts sur transition rapide après une perte de balle.

Quels choix en attaque ?

Le Stade Rennais va être privé de plusieurs éléments en Alsace. Nayef Aguerd et Martin Terrier ont été testés positifs au Covid-19 en début de semaine et manqueront leur second match de suite après celui de Chelsea (1-2), mardi. Jonas Martin et Daniele Rugani sont toujours blessés. Deux absences en défense centrale qui vont obliger Julien Stéphan à titulariser Gerzino Nyamsi au côté de Damien Da Silva. Le doute subsiste sur la titularisation de Faitout Maoussa, qui revient après deux mois de blessure. Clément Grenier, victime d'une petite gêne musculaire, figure dans le groupe. Au contraire de Dalbert, qui semble définitivement indésirable chez les Rouge et Noir, quelques semaines seulement après son arrivée. En attaque, Stéphan devrait faire confiance à Serhou Guirassy en pointe et Jérémy Doku sur l'aile. Le troisième membre du secteur offensif sera Romain De Castillo ou Yann Gboho. Rendez-vous ce vendredi à 21h, à La Meinau.

Les compositions probables du Stade Rennais

La composition du Stade Rennais selon L'Equipe : Gomis - Maouassa, Nyamsi, Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Doku, Guirassy, Del Castillo.

La composition du Stade Rennais selon Ouest-France : Gomis - Truffert, Nyamsi, Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Doku, Guirassy, Gboho.













Par Matthieu