Stade rennais : Rennes cale encore contre le RC Strasbourg

Publié le 28 novembre 2020 à 00:00

Le Stade rennais s’est contenté d’un match nul (1-1) vendredi contre le RC Strasbourg. Un résultat qui ne rassure pas avant le choc contre le FK Krasnodar mercredi en Ligue des champions.

Le Stade rennais inquiète avant le déplacement à Krasnodar

Le Stade rennais est dans le dur. Opposé au RC Strasbourg vendredi, le SRFC a concédé un match nul (1-1) à la Meinau. En supériorité numérique durant 50 minutes, les hommes de Julien Stéphan n’ont pas réussi à dominer le RCSA. Le Racing a d’ailleurs ouvert le score par l’entremise d’Adrien Thomasson (24e). Adrien Hunou a permis au club breton de revenir au score à l’heure de jeu. Avec ce nul, Rennes étend sa série à 5 matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Le résultat obtenu en Alsace n’a rien de rassurant avant le déplacement sur la pelouse du FK Krasnodar en Ligue des champions. Déjà éliminé en C1, Rennes garde encore des chances de se qualifier pour la Ligue Europa. Cela passe par une victoire contre les Russes.

La grande déception de Julien Stéphan après le nul

Après la rencontre, Julien Stéphan a fait part de son dépit. En conférence de presse, le coach du Stade rennais s’est dit « très déçu » de la première mi-temps de ses poulains. « On a arrêté de jouer au bout de 10 minutes. En supériorité numérique, on a repris le contrôle […] Ce soir on perd deux points. Il faut qu’on soit plus vertical. Avoir plus de variété dans notre jeu offensif », a déclaré le technicien selon les propos relayés par Téléfoot. À lui de trouver la recette pour remettre le SRFC sur de bons rails cette saison.













Par Ange A.