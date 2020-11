RC Lens : Le Racing Club de Lens, faux promu en Ligue 1 ?

Publié le 28 novembre 2020 à 12:40

Le RC Lens n'a rien du promu qu'il est dans ce début de saison 2020-2021. Au regard du jeu produit et la performance du Racing Club lensois, l'entraîneur d'Angers SCO ne voit pas le club nordiste comme un nouveau venu dans l'élite du football français.

Le RC Lens est « un faux promu »

Le RC Lens est à 2 points seulement du podium de Ligue 1 avant son match contre Angers SCO ce dimanche (15h). Le Racing Club lensois a un match en moins. Et le bon début de saison du RCL achève de convaincre Stéphane Moulin de ce qu'il n'a rien d'un promu. « Le RC Lens est un faux promu », lance l’entraîneur d’Angers SCO en conférence de presse d’avant-match. Ce dernier s’appuie sur le passé du club Artois pour montrer la place qu’il occupe dans le football en France. « Ils ont une place forte dans le football français. Ils sont revenus où ils doivent être… », a rappelé le technicien du Sporting Club de l’Ouest (SCO) tout en faisant un clin d’œil à Franck Haise, « un coach qui travaille très bien ».

Angers peut-il profiter de l'absence du public à Bollaert ?

Cependant, Stéphane Moulin se réjouit de l’absence du bouillant public lensois au stade Bollaert pour la rencontre. « Une chance pour nous : le RCL n’aura pas son formidable public pour pousser ses joueurs », a-t-il lancé. Face à une équipe du RC Lens qu’il redoute, l'entraîneur d’Angers SCO assure qu’il a bien préparé ses joueurs pour résister à leur adversaire : « On a bien travaillé cette semaine. On s’est préparé au système atypique des Lensois. Il va falloir qu’on trouve des espaces pour essayer de les contrer au mieux ». La stratégie de Stéphane Moulin sera-t-elle efficace face aux Sang et Or ? Rendez-vous dimanche pour la réponse.

Les lensois invaincus à domicile cette saison

Le RC Lens compte 18 points, grâce à ses 5 victoires et 3 nuls pour seulement 2 défaites en 10 matchs disputés. Le RCL a marqué 16 buts pour 15 concédés, soit une différence de buts de +1. Pour rappel, l’équipe de Franck Haise a infligé une défaite au PSG lors de la 2e journée de Ligue 1. Elle a également battu Bordeaux (2-1) et l’ASSE (2-0) dans son mythique stade Bollaert. Seuls le Stade de Reims (4-4) et le FC Nantes (1-1) sont repartis de Lens avec le point du match nul. Le RCL est donc invaincu à domicile pour l'instant.













Par ALEXIS