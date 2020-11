Vente de l'ASSE : la visite de Caïazzo à Dubaï livre ses secrets

Publié le 28 novembre 2020 à 13:40

Le dossier de la vente de l'ASSE est-il relancé ? On en sait un peu plus sur la visite de Bernard Caïazzo, le co-président de l'AS Saint-Étienne aux Émirats arabes unis (EAU). Révélé par le site Gulftoday, le rendez-vous du dirigeant stéphanois avec Dubaï Sports Council (ministère des Sports du pays) est confirmé par Le Progrès, avec un peu plus de précision.

Vente de l'ASSE : Caïazzo en campagne de « séduction » ?

Un temps envisagé par les tenants du club, la vente de l'ASSE pourrait être revenue dans l'actualité. Depuis le voyage Bernard Caïazzo, président du dirigeant de l'AS Saint-Étienne, dans le Golfe, des rumeurs ne cessent de circuler sur l'avenir du club. Sans forcement parler d'une vente de l'ASSE, le quotidien régional confirme la recherche d'investisseurs au club du Forez. Le président du Conseil de surveillance de l’AS Saint-Étienne serait bien en quête d’investisseurs pour aider son équipe à franchir un nouveau palier. Selon le Tweet publié par l’institution émiratie, le co-propriétaire du club ligérien a échangé avec le responsable émirati sur les perspectives de « coopération et les opportunités d’investissement ».

D'après le média français « le but à terme » du président de l’ASSE est de « séduire des investisseurs » étrangers. Et la stratégie stéphanoise consisterait « à créer un réseau mondial de partenaires clubs », dans le but « de favoriser ensuite l’arrivée d’investisseurs d’ici deux ans ».

De nouveaux clubs partenaires dans le Golfe pour Sainté ?

Pour commencer, l’idée de Bernard Caïazzo serait concrètement « de nouer des partenariats avec le centre de formation et avec les clubs locaux ». Depuis 2018, les patrons de l'AS Saint-Étienne cherchent officiellement des investisseurs pour la vente de l'ASSE. Même si le bilan financier de Sainté est au vert ces 10 dernières saisons, Caïazzo et son binôme Roland Romeyer ont besoin de plus de moyens financiers pour développer l'ASSE, actuel 16e de Ligue 1.













Par ALEXIS