ASSE : Caïazzo dans le Golfe pour l'investisseur recherché ?

Publié le 28 novembre 2020 à 02:00

Faisant écho d’un voyage du président de l’ ASSE aux Émirats arabes unis, précisément à Dubaï, le site Gulftoday, évoque une rencontre entre Bernard Caïazzo et un haut responsable de Dubai Sports Council (DSC). Un voyage qui laisse penser que le dirigeant de l’AS Saint-Étienne a relancé le dossier de l'investisseur tant recherché.

ASSE : Caïazzo a-t-il trouvé un investisseur à Dubaï ?

Bernard Caïazzo était-il aux Émirats arabes unis récemment pour le compte de l’ASSE ou de la Première Ligue (syndicat des clubs de Ligue 1) ? La source révélatrice de l’information sur le voyage du copropriétaire de l’AS Saint-Étienne ne donne pas plus de précision. « Caiazzo est également président du syndicat Première Ligue et se concentre sur la modernisation du football français et l'amélioration de sa compétitivité », a-t-elle souligné. Cependant, les spéculations vont déjà bon train sur le but du déplacement de l’associé de Roland Romeyer. L’ ASSE étant en quête d’un investisseur étranger depuis plusieurs mois, la visite du président du Conseil de surveillance des Verts dans le Golfe est vue comme une démarche pour dénicher un mécène capable de remettre les finances du club à flot.

Caïazzo et Romeyer restent sur un échec avec Peak6

En effet, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer cherchent un investisseur qui va permettre à l’AS Saint-Étienne de franchir un autre palier. Pour mémoire, les deux dirigeants stéphanois étaient entrés en discussion avec le groupe Peak6, le 15 mai 2018, en vue de la vente du club, mais les négociations avaient été interrompues huit jours plus tard. Ils avaient évoqué « un manque de bonne foi » de la part des représentants du fonds d’investissement américain.













Par ALEXIS