Ligue 2 : Sochaux rebondit, Caen ralentit… Résumé de la 12e J

Publié le 29 novembre 2020 à 10:38

Les 10 rencontres de la 12e journée de Ligue 2 BKT se sont déroulées hier, voici ce qu'il faut en retenir et quels enseignements tirer au tiers du championnat.

Ligue 2 : Sochaux se réveille, Amiens toujours en sommeil

La 12e journée de Ligue 2 démarrait par le choc entre les deux leaders. Grenoble, 2e, recevait le Paris FC, 1er au Stade des Alpes, la rencontre s'est clôturée sur un score nul et vierge. Dans le même temps, le Toulouse FC, d'abord mené sur sa pelouse par les Chamois Niortais, a renversé la situation pour finalement l'emporter, 2-1.

Le multiplex de 19h a été animé par une pluie de matchs nuls. Si Ajacciens et Camblysiens n'ont pu trouver la faille (0-0), Dunkerque et Pau se sont quittés sur un score de 2-2. Enfin, les matchs Caen-Châteauroux, Rodez-Guingamp et Auxerre-Valenciennes se sont soldés par un score de 1-1.

De l’autre côté, Troyes a battu Amiens 2-1, et Clermont a disposé de Nancy en l'emportant par 2 buts à 0. Plus spectaculaire, le réveil sochalien a fait les frais du Havre, lourdement battu 4-0 en Franche-Comté.

Le PFC en tête, Grenoble à l'affût

Après 12 journées de championnat, le Paris FC est leader de Ligue 2, devant Grenoble, qui compte un match en retard. Troyes complète le podium, tandis que Caen et Clermont, 4e et 5e, sont barragistes et restent sous la menace directe d'Auxerre (6e) et Toulouse (7e). Concernant la relégation, Chambly et Pau ferment la marche, Rodez se trouve dans l'inconfortable position de barragiste, juste derrière Nancy.













Par Clément