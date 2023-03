Publié par ALEXIS le 20 mars 2023 à 18:12

Accroché par l’ ASSE, après avoir mené 2-0 et fini à 11 contre 10, le Havre a des regrets. Luka Elsner est déçu mais reconnaît la qualité de Saint-Etienne.

Invaincu en 25 matches avant d’affronter l’ ASSE, samedi, le Havre a préservé son invincibilité, en concédant le nul face aux Verts (2-2). Mais le leader de la Ligue 2 prend seulement un point. Il avait pourtant fait une entame parfaite, en menant face à l’AS Saint-Etienne (2-0) après 66 minutes de jeu. Finalement, le HAC s’est fait remonter dans la dernière demi-heure. Le but égalisateur de l’ ASSE a même était inscrit par Jean-Philippe Krasso (2-2, 85e) pendant que les Havrais étaient à 11 contre 10, après l’expulsion du défenseur stéphanois Léo Pétrot (79e).

Havre-ASSE : Luka Elsner avoue, « il y avait beaucoup de qualité en face »

Luka Elsner a tenté d’expliquer ce renversement de situation subi par son équipe. Selon lui, l’ ASSE a mérité de revenir au score, car son équipe s'est naïvement relâchée. « Le nul n’est pas illogique. Il y avait beaucoup de qualité en face lors d’une première mi-temps un peu chaotique », a-t-il concédé dans Le Progrès, avant de pointer le manque de concentration de ses joueurs en fin du match.

« Fondamentalement, quand on mène (2-0), avec un joueur en plus, il faut mettre le cerveau en marche. On est puni sur un contre sur le but réducteur (2-1). On a manqué un peu de rigueur. » À la lutte avec Bordeaux (2e) et Sochaux (3e) pour la remontée en Ligue 1, le Havre voit ces deux concurrents se rapprocher. Les Girondins de Bordeaux sont désormais à 7 points et les Lionceaux à 8 points, à 10 journées de la fin de saison. Face à la menace, Luka Elsner a prévenu son équipe : « On ne nous a pas connus comme ça, à donner des faveurs à l’adversaire. Ce nul doit faire office d’alerte, nous signifier que ce n’est pas terminé. »