Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 16:56

Le Havre serait séduit par le profil de Jean-Philippe Krasso, auteur du but égalisateur de l’ ASSE contre le club normand (2-2), samedi, en Ligue 2.

En fin de contrat à l’ ASSE en juin prochain, Jean-Philippe Krasso est très courtisé en ce moment. En Ligue 1, son nom est associé à l’AC Ajaccio, où il était prêté la saison dernière, et au RC Strasbourg. À l’étranger, le Dynamo Kiev (Ukraine), le Maccabi Haïfa (Israël) et un club turc sont sur les rangs pour recruter le buteur de l’AS Saint-Etienne, librement cet été.

L'attaquant des Verts étant très convoité, la direction du club ligérien se préparerait à lui faire une nouvelle offre revue à la hausse, afin de le pousser à prolonger son bail. Le fait que Jean-Philippe Krasso soit enclin à poursuivre l’aventure dans le Forez est déjà un point positif pour l’ ASSE. Cependant, rien n’est acquis pour l’heure. Une proposition alléchante d’un prétendant de l’avant-centre de 25 ans pourrait changer la donne.

ASSE : Mathieu Bodmer cherche un attaquant du profil de Krasso

Selon But Football Club, Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, « reconnaît que le profil de l’international ivoirien (4 sélections) fait défaut au Havre AC ». Il s’en est rendu compte lors du match retour contre l’ ASSE, au stade Océane. En effet, Jean-Philippe Krasso a égalisé pour les Stéphanois (2-2, 85e), alors qu’ils étaient réduits à 10 contre 11, après le carton rouge écopé par Léo Petrot.

« Nous, on ne peut pas s'appuyer sur un joueur qui va nous sortir de la difficulté. On le voit lors des gros matchs », a regretté le directeur sportif du HAC dans Paris-Normandie. Pour rappel, Matthieu Bodmer visait Gaëtan Charbonnier lors du mercato hivernal, mais l’attaquant de l’AJ Auxerre a préféré signer à l' ASSE.