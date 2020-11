OGC Nice : C3, battu par le Slavia, Vieira passe aux aveux

Publié le 27 novembre 2020 à 01:30

L’ OGC Nice a concédé une nouvelle défaite jeudi en Ligue Europa contre le Slavia Prague. Après cette nouvelle contreperformance, Patrick Vieira a reconnu la supériorité de son adversaire du jour.

Nouvelle défaite pour l’ OGC Nice en Ligue Europa

Avec 3 points au compteur à l’issue de la phase aller, l’ OGC Nice entretenait quelques espoirs de qualification en Ligue Europa. Mais les Aiglons ont davantage réduit leurs chances en s’inclinant à l’Allianz Rivera. Jeudi, Nice s’est incliné (1-3) contre le Slavia Prague lors de la 4e journée de la C3. Amine Gouiri a inscrit son quatrième but en autant de rencontres contre les Tchèques. Mais cela n’a pas suffi pour sécuriser l’avenir européen du Gym. Le club azuréen ne compte que 3 points suite à ce nouveau revers, son troisième en 4 matchs de Coupe d’Europe. Si Nice conserve quelques chances de voir le prochain tour, Patrick Vieira tire déjà les leçons de la participation niçoise cette saison.

Une marche trop haute pour le Gym de Vieira ?

Interrogé après la nouvelle défaite de l’ OGC Nice, Patrick Vieira a dressé un terrible constat. Pour le coach des Aiglons, son équipe n’était au niveau de son adversaire du jour. « La vérité est sur le terrain. On a un projet en train de se mettre en place, qui passe par des moments difficiles et on les traverse en Coupe d’Europe, où les joueurs du Slavia ont de l’expérience », a confié l’entraîneur du Gym au micro de RMC Sport. Le technicien n’a pas manqué d’exprimer sa « frustration » et sa « colère » suite aux erreurs et hésitations de ses poulains. Pour espérer se qualifier pour le prochain tour, Nice devra (largement) remporter ses deux prochains matchs. Nice reçoit le Bayer Leverkusen lors de la prochaine journée. Les poulains de Vieira se rendront ensuite en Israël pour défier l’Hapoel Beer Sheva lors de la dernière journée.













Par Ange A.