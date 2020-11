FC Barcelone : Griezmann, sa réponse moqueuse à un journaliste

Publié le 30 novembre 2020 à 15:25

Antoine Griezmann a dansé pour célébrer son but lors du match entre le FC Barcelone et Osasuna (4-0) en Liga. Sauf que la danse de l’attaquant français n’était pas destinée à faire plaisir à tout le monde.

Frédéric Hermel rappelé à l’ordre par Antoine Griezmann

Le Barça s’est baladé face à Osasuna (4-0) dimanche. Antoine Griezmann était parmi les buteurs de la rencontre. Pour célébrer son but de très belle facture (une superbe reprise de volée), l’international français a dansé, les deux mains ouvertes sur les oreilles. Frédéric Hermel a apprécié le but, comme plusieurs internautes. En revanche, le spécialiste du football espagnol pour RMC Sport n’a pas aimé la célébration de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Le journaliste a trouvé cette célébration « ridicule ». Antoine Griezmann ne s’est pas démonté face à cette attaque frontale. L’ex-attaquant de la Real Sociedad a posté un message à Frédéric Hermel. « Oh Fredo, ma fille voulait me voir danser, c’était pas pour toi, sorry », a tweeté l’attaquant du FC Barcelone. Le champion du monde 2018 n’a donc pas dansé pour faire plaisir au journaliste râleur, mais à sa fille.

Le réveil du Français au FC Barcelone ?

Dans le dur depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griemann a essuyé de nombreuses critiques. Les plus emportés de ses détracteurs ont même conseillé de le libérer dès le prochain mercato hivernal. Mais le joueur de 29 ans avait répondu qu’il était déterminé à s’imposer pour montrer qu’il avait le niveau de l'écurie catalane. Et Antoine Griezmann semble avoir sonné l’heure de la révolte. Auteur de deux buts en deux matchs de suite (le Dynamo Kiev en Ligue des champions et Osasuna en Liga), le natif de Mâcon a probablement retrouvé ses repères, comme le montrent ses deux buts de rang. De quoi faire plaisir à Ronald Koeman qui a besoin de revoir ses joueurs au top de leur forme pour remonter la pente en Liga. En revanche, ôté Ligue des champions, les Catalans sont leaders de leur groupe, après 4 matchs et 4 victoires.













Par JOËL