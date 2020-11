Barça : Baisse des salaires, Ronald Koeman prend les devants

Publié le 28 novembre 2020 à 03:00

Le FC Barcelone traverse une sévère crise financière. Pour aider le Barça à s’en remettre, Ronald Koeman aurait déjà donné son aval pour réduire son salaire. Une réaction de ses poulains est attendue dans le même sens.

Barça : Le coach Ronald Koeman montre l’exemple

Recruté pour redorer le blason du FC Barcelone, Ronald Koeman a également conscience des autres défis qui attendent le club. Avec la crise sanitaire qui perdure, le Barça continue d’enregistrer d’énormes pertes financières. Un rapport publié par la formation catalane en octobre révélait que celles-ci s’élevaient à 97 millions d’euros. Pour faire face à cette situation, la direction des Blaugranas préconise une mesure drastique. Les dirigeants catalans souhaitent réduire les salaires de tous les employés du club, staff et joueurs compris. Comme le révèle Mundo Deportivo, le coach de l’équipe première ne serait pas opposé à cette mesure austère. La publication catalane assure que le technicien néerlandais va accepter une réduction de ses revenus pour les prochains mois. Le journal estime cette baisse à 10 millions d’euros par an.

Un accord en vue avec Messi et compagnie ?

Longtemps opposés à cette nouvelle réduction de leurs salaires, les joueurs du Barça seraient disposés à se sacrifier. Un communiqué publié par le FC Barcelone vendredi annonce un accord de principe avec la bande à Lionel Messi pour la baisse des salaires. Cet accord prévoit une réduction des salaires fixes des joueurs et du staff pour un montant total de 122 millions d’euros. « Ce principe d’accord est en attente de ratification dans les prochains jours par le groupe de joueurs et d’entraîneurs concernés », note le communiqué. Les négociations se poursuivent également avec les 540 employés non sportifs du FC Barcelone. Ceux-ci s’offusquent contre cette mesure. Ils estiment qu’ils ne pèsent même pas 3% de la masse salariale du club et devraient être exemptés par cette coupe.













Par Ange A.