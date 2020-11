ASSE Mercato : Boudebouz, nouvelle épine dans le pied de Puel

Publié le 30 novembre 2020 à 18:55

Ryad Boudebouz a enchaîné un deuxième match avec l'ASSE en Ligue 1, dimanche, face au LOSC (1-1). Interrogé sur son avenir après la rencontre, il a été très clair.

ASSE : Ryad Boudebouz refuse de partir cet hiver

Le coach de l'ASSE avait écarté Ryad Boudebouz de son équipe cette saison. Finalement, ce dernier a été réintégré par Claude Puel dans son groupe, après six défaites consécutives avec de jeunes joueurs sans expérience. Ainsi, le milieu offensif a affronté le Stade Brestois, puis évidemment Lille OSC. À Brest, il avait été titulaire, mais l’AS Saint-Étiennes’était incliné lourdement (4-1). Face aux Dogues, l’Algérien avait disputé les quinze dernières minutes du match. Il n’a pas pu donner l’avantage aux Verts, mais les a aidés à conserver le nul (1-1). Malgré la galère vécue ce début de saison avant son retour en grâce, Ryad Boudebouz n’a pas changé sa décision sur son futur. Comme à l’été dernier, il n’a pas du tout l’intention de quitter l'ASSE cet hiver. « Je me sens bien ici. Il y a eu le coronavirus. Je n'ai pas eu envie de partir dans cette situation. [...] J'ai envie de rester ici et de prouver que j'ai ma place dans ce club », a déclaré le joueur de 30 ans sur Téléfoot.

Boudebouz veut aider l'AS Saint-Étienne à s'en sortir

Ayant retrouvé du temps de jeu, Ryad Boudebouz veut aider l’AS Saint-Étienne (16e) à remonter la pente, après 7 défaites et un nul lors des huit derniers matchs. « Je vis dans un bon groupe. J'essaye de profiter au maximum. J'ai connu une période difficile. Aujourd'hui, je profite et je n'ai pas envie de me prendre la tête. On est dans l'urgence, on doit prendre des points. Il faut profiter en gagnant des matchs », a-t-il indiqué. Recruté au Betis Séville à 3,5 M€, en juillet 2019, Ryad Boudebouz est sous contrat à l'ASSE jusqu’en juin 2022. Il fait partie des joueurs au gros salaire, dont Claude Puel voulait se séparer l’été dernier. Selon L’Équipe son salaire annuel est estimé à 2,28 M€.













Par ALEXIS