ASSE : Le terrible coup de gueule de Claude Puel après Brest

Publié le 22 novembre 2020 à 02:00

Claude Puel et l’AS Saint-Étienne n’y arrivent plus en championnat. Samedi, l’ASSE s’est de nouveau inclinée contre le Stade brestois (4-1). Le coach stéphanois a poussé une gueulante après cette nouvelle contreperformance.

L’ASSE humiliée par le Stade brestois

Après avoir montré de belles choses contre l’OL (défaite 2-1), l’ASSE est retombée dans ses travers samedi. L’AS Saint-Étienne s’est lourdement inclinée sur la pelouse du Stade brestois (4-1). Contre le club finistérien, Saint-Étienne a enchaîné une septième défaite de rang en Ligue 1. Ancien stéphanois, Franck Honorat a ouvert le score pour Brest (7e). Jean-Kévin Duverne (23e), Irvin Cardona (33e) et Steve Mouné (38e) ont alourdi le score pour le SB29. Mahdi Camara (31e) a sauvé l’honneur pour les Verts. Claude Puel n’a pas manqué d’exprimer son courroux après ce nouveau revers. Le coach stéphanois en veut surtout à ses joueurs après leur prestation à la première mi-temps.

Claude Puel explose après la défaite à Brest

Le coach de l’ASSE est remonté contre ses défenseurs. « Je n’ai pas trop compris cette première période, notamment sur l’aspect défensif […] Comment on a pu être aussi absents ? […] On leur a grandement facilité les choses. On peut toujours corriger des fautes, des mauvais placements, mais une telle absence, je ne l’explique pas », a pesté Claude Puel en conférence de presse. Le technicien castrais espère que ses poulains vont se relever lors de la prochaine journée contre le Lille OSC. « Le match de dimanche contre Lille sera primordial. On essaiera d’être beaucoup plus cohérents que ce soir, ça ne sera pas difficile », a indiqué l’entraîneur stéphanois.













Par Ange A.