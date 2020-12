PSG : 2 nouveaux forfaits, dont une rechute pour Man United

Publié le 01 décembre 2020 à 07:00

Ce lundi soir, le PSG a officialisé le forfait de deux nouveaux joueurs pour le déplacement à Old Trafford où il affrontera Manchester United mercredi. C'est donc diminué que le Paris Saint-Germain va trouver la Ligue des Champions.

PSG : Mauro Icardi rechute

Entré pour les cinq dernières minutes de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux (2-2), après près de deux mois d'absence, Mauro Icardi a déjà rechuté et sera par conséquent indisponible pour cette cinquième journée de Ligue des Champions. Le club francilien, via un communiqué, a annoncé que l'Argentin souffrait des adducteurs droits et que la durée de son absence, encore inconnue à ce jour, sera évaluée dans les 48 prochaines heures. Le numéro 9 du PSG n'a pas disputé le moindre match de Ligue des Champions cette saison, son dernier match dans la compétition remonte au 7 août dernier, un certain quart de finale contre l'Atalanta.

Pablo Sarabia l'accompagne

Outre Juan Bernat, en phase de reprise après son opération aux ligaments croisés du genou, Julian Draxler est encore trop court pour être retenu dans le groupe. À ces joueurs s'ajoute Pablo Sarabia, victime de douleurs musculaires, et qui devrait aussi connaître la gravité de son cas d'ici deux jours. Pour rappel, Keylor Navas et Marquinhos effectueront bien leur retour après avoir observé un peu de repos en ne prenant pas part à la rencontre de championnat, samedi.













Par Clément