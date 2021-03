Ligue 1 : OL-PSG, un choc pour le titre qui compte triple

Publié le 21 mars 2021 à 08:00

Après un choc entre l'AS Monaco et le LOSC la semaine dernière, ce week-end de Ligue 1 nous offre une nouvelle rencontre au sommet dans la course au titre ce dimanche. En effet, l'OL et le PSG s'affrontent dans la capitale des Gaules au cours d'un match qui s'annonce palpitant. Les enjeux et les compositions probables de la rencontre.

L'OL n'a pas le droit à l'erreur et devra composer sans Aouar

Une mise en route longue jusqu'à l'élaboration d'un véritable rouleau compresseur. Voilà comment nous pourrions décrire la première partie de championnat de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, les deux mois hivernaux fastes et les fêtes de fin d'année passées, le club cher à Jean-Michel Aulas est rentré dans le rang et a cédé sa place de leader à son rival lillois. Actuellement troisièmes de Ligue 1, les coéquipiers de Memphis Depay payent donc leurs faux pas face à des écuries plus modestes qu'eux comme Montpellier ou la semaine dernière face à Reims (1-1). Une situation légérement délicate pour les Gones qui devront à tout prix gagner face à Paris pour entretenir leurs espoirs d'Hexagoal. En effet, une victoire face aux joueurs de la capitale permettrait aux Lyonnais de distancer leurs adversaires du soir à trois points. Un succès est donc nécessaire pour les ouailles de Rudi Garcia, qui pourra compter sur tout son groupe, sauf sur Houssem Aouar qui a reçu une alerte musculaire à l'entraînement.

Composition probable OL (4-3-3) : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Cornet - Mendes, Caqueret, Paqueta - Kadewere, Memphis (cap.), Toko Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.

Le PSG a du mal face à ses concurrents directs en Ligue 1

Si l'on ne comptait pas le championnat, la période que traverse actuellement le PSG serait de très bonne facture. En effet, les éliminations du FC Barcelone en Champions League et du LOSC en Coupe de France aurait dû permettre aux hommes de Mauricio Pochettino de couler des jours heureux, mais cela était sans compter sur la défaite face à Nantes en Ligue 1, la septième en championnat pour les joueurs de la capitale. Mais comme l'a déclaré le technicien argentin, le club se prépare à une véritable finale au Groupama Stadium. "La vérité c'est que c'est un match très important. Je ne sais pas si c'est une finale mais c'est presque comme tel. Ce sont trois points très important dans l'optique du classement. Ce ne sera pas définitif mais très important pour le classement."

Cette saison pourtant, le Paris Saint-Germain n'a pris qu'un petit point en quatre matchs face au top 4 quand leurs adversaires du soir en ont pris déjà sept en seulement trois rencontres. A l'aller, les Lyonnais avaient surpris des Parisiens en perdition dans leur propre antre. Un esprit de revanche anime sûrement les joueurs de la capitale qui pourront compter sur le retour de leur maître à jouer Neymar, qui débutera logiquement sur le banc. En revanche, Pochettino devra se passer de Pablo Sarabia et de Mauro Icardi.

Composition probable PSG (4-3-3) : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo - Verratti, Paredes, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.













Par Chemssdine