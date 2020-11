PSG : Deux retours et une incertitude pour Manchester United

Publié le 29 novembre 2020 à 12:50

Au sortir du match nul concédé face aux Girondins de Bordeaux (2-2), l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a fait le point sur l'état de ses troupes, alors qu'une rencontre décisive attend le club de la capitale face à Manchester United en Ligue des Champions.

PSG : Vers un retour de Keylor Navas et Marquinhos

Mercredi, le PSG n'aura pas vraiment le droit à l'erreur à Old Trafford. Un autre résultat qu'une victoire empêcherait définitivement les Parisiens de terminer en tête de la poule, tandis qu'une défaite compromettrait grandement les chances de qualification en 8e de finale. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devrait enregistrer les retours de Keylor Navas et Marquinhos, ménagés hier contre les Girondins. "Si Marquinhos et Navas seront à 100% mercredi ? C'est quoi 100% ? Aujourd'hui, je vais dire oui. On doit absolument avoir les deux" a déclaré le manager allemand. Cependant, ce dernier a laissé plus de doutes quant à une participation de Layvin Kurzawa.

Quelle équipe pour le PSG à Manchester ?

Si Navas retrouvera les buts, Marquinhos devrait composer la charnière centrale avec Presnel Kimpembe, de retour de suspension. Sur les côtés, Alessandro Florezni et Mitchel Bakker devraient être reconduits. Au milieu de terrain, Marco Verratti retrouve peu à peu du temps de jeu et prétend à une place de titulaire. Reste à savoir aux côtés de qui. Paredes ? Danilo ? Gueye ? Le doute est moins grand concernant la ligne offensive que devraient animer Di Maria, Mbappé, Neymar et Kean, puisque Mauro Icardi semble trop juste pour démarrer.

La compo probable en 4-2-2-2 : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes - Di Maria, Neymar - Kean, Mbappé.













Par Clément