PSG : Des absences importantes pour le déplacement à Dijon

Publié le 26 février 2021 à 17:05

Le PSG se déplacera samedi à Dijon (17h) pour le match de la 27e journée de Ligue 1 avec son lot d'absences, dont celles de Neymar, Angel Di Maria et Marco Verratti.

Neymar encore trop juste

En conférence de presse Mauricio Pochettino a fait le point sur Neymar, blessé depuis le match contre Caen en 32es de finale de Coupe de France : "Neymar suit les protocoles mis en place par le staff médical et la performance. Il était sur le terrain aujourd'hui et s'est entraîné individuellement. Il a effectué quelques exercices, il est dans un bon état d’esprit et est dans les temps fixés pour sa récupération ", a déclaré le technicien argentin. Neymar était annoncé absent pour au moins quatre semaines, dépendant de l'évolution de sa blessure. Il avait raté le match aller contre le Barça en huitièmes de finale de Ligue des champions et sa présence pour la réception des Barcelonais au Parc des Princes reste incertaine. Selon certaines sources en interne, ce serait pour cette raison que l'annonce officielle de la prolongation du Brésilien au Paris Saint-Germain avait été repoussée à plus tard. Cependant, cette semaine Leonardo affirmait que rien n'était encore signé.

Le PSG sans Verratti, Icardi et Di maria

Alors que la compétition commence à se resserrer en Ligue 1 entre les quatre équipes en tête du classement, le PSG doit composer avec de nombreuses absences avant le match contre Dijon. En effet, en plus de Neymar, Juan Bernat est toujours en convalescence après son opération du genou. Forfaits de dernières minutes assez embêtants, Mauro Icardi qui souffre d'une gastro-entérite, Marco Verratti a reçu un coup au pied droit à l'entraînement jeudi et Alessandro Florenzi souffre d'une lésion à l'adducteur. En ce qui concerne Angel DI Maria, l'Argentin a réintégré le groupe pour les entraînement collectif, mais il sera encore ménagé, car jugé encore un peu trop juste. Leandro Paredes quant à lui, purge une suspension pour une accumulation de cartons. Le PSG devra donc faire avec un groupe réduit, en espérant se rattraper après la déconvenue contre l'AS Monaco (2-0) la semaine dernière.













Par Hind