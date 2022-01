PSG Mercato : Une vente à 25 millions pour le Paris SG ??

Publié par Gary SLM le 09 janvier 2022 à 21:05

Le PSG pourrait réaliser une belle vente à 25M€ avant la fin de ce mercato hivernal. Un indésirable de l’équipe du Paris SG est fortement courtisé.

PSG Mercato : Vers une belle affaire pour le Paris SG

Le Paris Saint-Germain est connu pour la facilité avec laquelle ses dirigeants signent de gros chèques dès lors qu’un joueur les intéresse. C’était le cas pour Pablo Sarabia Garcia, acheté 18 millions d’euros pour l’arracher au FC Séville. Après une première saison correcte au PSG la saison 2019/2020, lors de laquelle il a joué 21 matches de Ligue 1 et inscrit 4 buts, la seconde avait été encore plus aboutie puisqu’il a bénéficié de 6 matchs en plus pour un total de 6 buts marqués.

Sauf qu’en aout 2021, Pablo Sarabia a vite compris qu’il manquerait de temps de jeu au regard des joueurs recrutés par le directeur sportif du Paris SG, Leonardo. Il a donc poussé en interne pour être prêté au Sporting CP qui s’était placé sur les rangs pour le recruter. C’est sous la forme d'un prêt qu’il a signé au sein de l’équipe portugaise où son temps de jeu a immédiatement explosé. En 13 matchs depuis le début de la saison, il totalise déjà 935 minutes de temps de jeu avec 4 buts à son actif. Joueur important de l’effectif de l’entraîneur Ruben Amorim, l’Espagnol pourrait ne plus retrouver le maillot du PSG au Parc des Princes.

Paris SG Mercato : Des clubs aux trousses de Pablo Sarabia

En effet, le footballeur espagnol commence à compter un nombre important de clubs intéressés par ses services. Outre Villarreal CF qui le suit depuis longtemps, l’Atlético de Madrid et son ancien club le FC Séville se bousculent au portillon pour l’intercepter à la fin de la saison à son retour au Paris Saint-Germain. Là où le PSG devrait se frotter les mains, c’est sur la valeur marchande du joueur espagnol. Celle-ci est remontée pour se situer autour de 25 millions d’euros.

Avec le reste de la saison qui va lui permettre d’étaler encore plus son talent, Pablo Sarabia pourrait rapporter encore plus d’argent au club parisien à sa revente. Le joueur sait qu’il n’a plus d’avenir au PSG qui a déjà des joueurs de qualités à son poste. Il poussera donc pour un départ qui va permettre à Leonardo de faire entrer de l’argent frais dans les caisses pour éviter les gaspillages. Les dirigeants Parisiens ont parfois empilé des joueurs sur le banc des remplaçants pour les laisser partir libre à la fin de leur contrat.

Avec l’épineux dossier Kylian Mbappé qu’il n’a toujours pas réglé, le PSG pourrait se servir de l’argent d’un transfert définitif de Sarabia pour retenir son attaquant. La possibilité d’une belle vente avant la fin de la saison est forte. Villarreal CF se montre entreprenant pour prendre une option sur le futur transfert de Sarabia. Les dirigeants du club espagnol veulent boucler le transfert du footballeur, qui ne sera libre qu’en 2024, dès ce mercato d'hiver. Le but de la manœuvre est d’éviter de se le faire chouraver par un des autres prétendants, mais aussi pour éviter de payer plus cher lorsque sa côte aura encore augmenté.