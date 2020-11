ASSE : Yann M'Vila évoque sa relation avec Claude Puel

Publié le 30 novembre 2020 à 10:25

Yann M'Vila a quitté l'ASSE lors du mercato estival, avec pour cause sa relation compliquée et conflictuelle avec Claude Puel ainsi que la place prise par le joueur sur la masse salariale. Aujourd'hui à l'Olympiakos, qui affrontera l'OM mardi (21h) en Ligue des champions, l'ancien Rennais s'est confié sur ses années en vert.

À l'ASSE, Yann M'Vila n'a qu'un regret

Arrivé libre à l'ASSE en janvier 2018, Yann M'Vila a participé au maintien du club lors de ses six premiers mois et à la bonne saison suivante, qui a vu les Verts retrouver l'Europe. Mais pas la Ligue des champions, soufflée d'un rien aux Stéphanois par l'OL. "Un regret, oui par rapport aux points bêtes qu'on a donnés, a raconté à L'Equipe le milieu de terrain, quant à la C1. Mais on finit quatrièmes, on fait une saison extraordinaire. Tout l'année, le coach Gasset a été obligé de bricoler. Il avait quoi, quinze joueurs à sa disposition. Mais on sentait qu'on était une famille unie, que rien ne pouvait nous arriver. Et on part de loin, parce qu'on n'avait pas l'effectif pour. C'est Lyon qui finit devant nous et quand je me souviens du match contre l'OL, quand Dembélé marque à Geoffroy-Guichard à la 95e minute, pfff... Mais c'était déjà extraordinaire de se qualifier en Ligue Europa."

Des relations compliquées avec Claude Puel

Yann M'Vila n'a en revanche aucun regret quant à son départ au mercato dernier. "Si je regrette mon départ cet été ? Non, pas les conditions car ce fut dans le respect et le calme. Avec Claude Puel, on a eu une discussion d’hommes. Il m’a parlé comme j’attendais qu’il le fasse. On s’est dit ce qu’on avait à se dire, on s’est serré la main à la fin. Après, j’ai eu un petit pincement car j’étais attaché au club, j’étais proche de pas mal de joueurs, Jessy Moulin, « Debuche », Loïc Perrin, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, « Kolo », Kévin Monnet-Paquet, les jeunes Nordin, Camara, Fofana, Saliba. Je m’entendais super bien avec le staff médical, le doc’ Tarak Bouzaabia, les préparateurs physiques. Des personnes me manquent, c’est vrai." Alors que l'ex-international joue la Ligue des champions, l'ASSE tente de redresser la barre et a, en ce sens, accroché le LOSC dimanche (1-1) lors de la 12e journée de Ligue 1.













Par Matthieu