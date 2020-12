ASSE : Un jeune prometteur a disparu des plans de Claude Puel

Publié le 01 décembre 2020 à 10:25

Avec un effectif réduit et très jeune, Claude Puel traverse une mauvaise passe avec l'ASSE qui n'a plus gagné depuis neuf matches et sort d'une série de sept défaites consécutives. L'entraîneur des Verts cherche une solution pour relancer les siens, mais est confronté à ses choix radicaux et la mise au placard de certains joueurs.

L'ASSE cherche des solutions mais oublie des joueurs

Qu'est-il advenu d'Edmilson Correia ? Recruté lors du mercato estival 2019 en provenance de Guinée-Bissau, le jeune joueur de 20 ans n'est pas réapparu dans l'effectif de Claude Puel depuis près de dix mois. Sa dernière titularisation avait été soulignée d'un but lors des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, le 18 décembre 2019, à Nîmes (2-1). Auparavant, Claude Puel l'avait lancé avec l'ASSE en Ligue 1 le 24 novembre, contre Montpellier HSC (0-0). Au total, l'ailier a joué sept matches avec l'AS Saint-Etienne, toutes compétitions confondues, avant de disparaître des écrans radar. Après ses débuts avec l'équipe première, Edmilson Correia avait finalement rejoint la réserve et n'a pas effectué le stage de préparation avec le groupe professionnel cet été. Son dernier match sous les couleurs de l'ASSE remonte à février 2020 et une défaite contre... Montpellier (0-1).

Edmilson Correia disparaît du groupe professionnel

Au moment de ses débuts en pro avec l'ASSE, Edmilson Correia s'était réjoui : "J’ai beaucoup lutté pour en arriver là et, aujourd’hui, c’est un rêve merveilleux qui se réalise. Je vais continuer à donner mon maximum pour passer un nouveau cap. Je peux compter sur mes coéquipiers, qui m’ont déjà beaucoup aidé, et sur le coach. Humainement, Claude Puel m'apporte beaucoup et, dans le travail, il est rigoureux. C’est un cadre parfait pour progresser." Pourtant, depuis, c'est silence radio. Edmilson Correia n'a joué que quatre matches avec la réserve de l'ASSE cette saison, avant l'arrêt des compétitions amateurs, et n'a pas été convié au match amical, courant novembre, face à Grenoble (3-2). Une option de moins pour Claude Puel, et un mystère de plus dans l'effectif des Verts.













