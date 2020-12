PSG Mercato : Donnarumma dit non, une autre piste à 30M€

Publié le 01 décembre 2020 à 11:25

Le PSG pensait tenir son gardien pour les saisons à venir en recrutant au mercato estival le gardien de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma. Mais l'Italien de 21 ans devrait prolonger chez les Lombards, comme l'a annoncé son agent Mino Raiola, forçant Leonardo et les Parisiens à se tourner vers une autre piste plus onéreuse.

Donnarumma va prolonger, coup dur pour le PSG

Leonardo était convaincu de son coup qu'il prépare depuis de longs mois. Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC Milan, devait s'engager avec le PSG en janvier et rejoindre gratuitement les champions de France lors du prochain mercato estival, à l'issue de son contrat en Lombardie. Le portier de 21 ans avait refusé une première offre de prolongation de son club, comme révélé par son agent, le célèbre Mino Raiola. Une décision qui semblait confirmer sa future arrivée au PSG. Mais les choses ont changé ces derniers jours et l'AC Milan semble avoir convaincu Gianluigi Donnarumma de signer un nouveau bail chez les rossoneri. Un coup dur pour le PSG qui va devoir revoir ses plans, mais le directeur sportif Leonardo a plus d'un tour dans son sac et semble déjà avoir anticipé en se tournant vers une autre piste.

Le PSG fait son marché en Italie

Leonardo se tourne désormais vers le gardien de l'Udinese, Juan Musso, selon les informations de calciomercato. Le gardien argentin, 26 ans, est sous contrat à l'Udinese jusqu'en juin 2023 et son prix est évalué à 20 millions d'euros. Selon la presse italienne, Juan Musso aurait un bon de sortie assuré contre 30 millions, une somme qui demande réflexion. Mais l'Argentin est courtisé, l'Inter Milan serait aussi sur le coup. Le PSG doit désormais faire vite dans le dossier de son futur gardien. Keylor Navas, de son côté, n'a pas du tout l'intention de revivre ce qu'il a connu au Real Madrid lors de l'arrivée de Thibaut Courtois et ne compte pas être le numéro deux d'un jeune gardien. À 34 ans, le Costaricien prépare aussi son avenir et pourrait finir sa carrière du côté de la Juventus, poussé par son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.













Par Matthieu