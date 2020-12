ASSE : Les planètes s'alignent pour Claude Puel au Dijon FCO

Publié le 01 décembre 2020 à 14:25

L'ASSE a mis un terme à sa terrible série de sept défaites consécutives contre le LOSC, dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Mais les Verts n'ont pas gagné (1-1) et n'attendent qu'un succès pour relancer la machine et décoller de la 15e place du championnat de France. Le déplacement à Dijon semble l'occasion parfaite, dimanche (15h), d'enfin refaire surface.

Des progrès à confirmer face au Dijon FCO

La rencontre contre le LOSC a été encourageante pour l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont réussi à accrocher (1-1) l'équipe en forme de ce début de saison et ont ainsi stoppé leur série de sept défaites consécutives. Pour l'ancien de l'ASSE, Patrick Guillou, les Stéphanois sont en progrès. "En première période, l’essentiel a été assuré. Progrès de la collectivité dans l’implication. Cette « nouvelle » ancienne confrérie est bien organisée et disciplinée. Très peu d’espace entre les lignes, entre les joueurs, bonne fermeture des couloirs, bonne prise à deux. Des vertus élémentaires comme la solidarité et le dévouement ont pu être observées sur la pelouse. À d’autres étages, un retour à l’humilité et la modestie a été apprécié. Une interrogation sérieuse demeure quant à l’utilisation du ballon dans la zone de vérité adverse", a analysé l'ancien arrière dans les colonnes du Progrès.

Que des signes positifs pour l'ASSE

Si la seconde période a été plus compliquée pour l'ASSE, les hommes de Claude Puel ont néanmoins réussi à tenir bon. Ils doivent maintenant confirmer cette performance et ne pas replonger, comme ils l'avaient fait contre le Stade Brestois (1-4) après un derby contre l'OL perdu mais convaincant (1-2). Dijon semble l'adversaire parfait. Bien que les Bourguignons ont remporté leur toute première victoire sur la pelouse d'un OGC Nice en crise, samedi (3-1), ils restent lanterne rouge de Ligue 1 avec sept petits points. Mais l'ASSE peut s'appuyer sur des statistiques en sa faveur. En effet, elle n'a jamais perdu face au DFCO en Ligue 1, s'imposant à sept reprises pour deux matches nuls. Mieux, à Dijon sur la pelouse de Gaston-Gérard, l'AS Saint-Etienne est reçue 5 sur 5. Enfin, dernier signe positif, c'est Rudy Buquet qui arbitrera la rencontre. De bons souvenirs pour les Verts. M. Buquet était en effet l'arbitre lors de la victoire en Coupe de la Ligue en 2013 contre le Stade Rennais (1-0). C'était aussi lui qui officiait lors de la dernière victoire de l'ASSE en Ligue 1, le 17 septembre dernier, sur le terrain de l'OM (2-0). Une défaite face au Dijon FCO et les Stéphanois ne seraient plus qu'à un point des Bourguignons, plongeant l'AS Saint-Etienne dans une véritable crise sportive.













Par Matthieu