OM : Les notes des joueurs après le succès contre l'Olympiakos

Publié le 02 décembre 2020 à 10:05

Même s'il n'a pas brillé, l'OM a enfin remporté un match de Ligue des champions après 13 tentatives infructueuses. En ce soir de première, Dimitri Payet a également inscrit ses premiers buts en C1, un doublé sur penalty qui sauve l'honneur des Marseillais dans la compétition.

L'OM sauve l'honneur

L'Olympique de Marseille ne finira pas avec un zéro pointé en Ligue des champions et c'est peut-être bien là l'essentiel. "On a joué une première mi-temps plutôt équilibrée, comme en Grèce à l'aller, a jugé l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas. On a eu un coup dur avec le but de Camara parce qu'on était bien dans le match, on maîtrisait la possession. On a gagné plus de profondeur avec l'entrée de Sanson, on est revenu. On a démontré du caractère en deuxième mi-temps, ça prouve que le groupe est vif. C'est un soulagement pour tout le monde, on a mis ces deux buts, malheureusement pas le troisième qui nous aurait permis de dépasser l'Olympiakos. Ça donne de l'importance au match contre City."

Ce troisième but, étonnamment, l'OM n'est pas allé le chercher. Les joueurs ont précédé laisser couler les dernières minutes afin d'assurer la victoire. "Les joueurs étaient au courant (de la nécessité d'un 3e but, ndlr), bien sûr. Mais l'Olympiakos avait besoin d'un point seulement, il fallait être prudents, les dernières minutes, on a laissé filer le temps. La victoire était plus importante pour nous, comme le fait de casser cette série", a pointé le coach portugais de l'Olympique de Marseille.

Benedetto passe à côté, Payet se réveille

Sorti à la mi-temps, "Dario Benedetto était totalement fatigué. Il a été titularisé contre Nantes et avec tous les matches qu'il a joués, on a décidé de le changer pour éviter la blessure", a justifié André Villas-Boas. Michaël Cuisance a eu des difficultés dans le match donc on a fait entrer Morgan Sanson, qui était bien". Dimitri Payet s'est réveillé en marquant ses premiers buts en C1. "On ne peut rien faire sur le passé mais il fallait arrêter la série, a conclu André Villas-Boas. On a pris beaucoup de leçons dans cette Ligue des champions, on a été mauvais sur les quatre premiers matches, on n'a pas eu de chance non plus. C'est important pour le groupe, pour la confiance." Dernière étape pour l'OM, un exploit sur la pelouse de Manchester City pour décrocher une troisième place synonyme de Ligue Europa.

Les notes des joueurs de l'OM

Les notes des joueurs de l'OM selon L'Equipe : Mandanda (5/10) - Amavai (5), Caleta-Car (6), Alvaro Gonzalez (6), Sakai (4) - Kamara (4), Rongier (5) - Payet (6), Cuisance (4), Thauvin (4 ) - Benedetto (3), puis Germain (4).













Par Matthieu