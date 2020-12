ASSE : Que de bonnes nouvelles pour Claude Puel avant Dijon

Publié le 03 décembre 2020 à 08:00

L’ASSE se déplace sur la pelouse du Dijon FCO dimanche pour la 13e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Claude Puel reçoit de bonnes nouvelles de l’infirmerie stéphanoise.

Deux renforts de retour pour Claude Puel

L’AS Saint-Étienne a mis fin à sa série de sept défaites de rang lors de la dernière journée. L’ASSE est parvenu à accrocher le Lille OSC (1-1). Après ce nul, les Verts restent toujours sur une disette de huit matchs sans victoire en Ligue 1. Une autre série à laquelle Saint-Étienne va tenter de mettre fin dimanche sur la pelouse du Dijon FCO. Avant ce choc, Claude Puel a reçu de bonnes nouvelles. L’entraîneur stéphanois a enregistré le retour à l’entraînement collectif de Panagiotis Retsos. Le défenseur grec est blessé aux adducteurs depuis la 8e journée et une défaite contre le FC Metz. Comme le défenseur prêté par le Bayer, Kévin Monnet-Paquet a participé à la dernière séance collective des Verts. Sa dernière apparition remonte également lors du match perdu contre Metz.

Des raisons d’espérer pour l’ASSE contre Dijon

Avec ces retours, Claude Puel dispose d’un groupe plus fourni que contre Lille. Le technicien castrais devra néanmoins composer sans Gabriel Silva et Yvann Maçon (forfait pour le reste de la saison). S’il enregistre des retours, le coach de l’ASSE sera opposé à un mal classé lors de la prochaine journée. Le Dijon FCO est en effet la lanterne rouge du championnat. Il s’agit d’ailleurs d’un adversaire contre lequel les Verts ne se sont jamais inclinés en neuf confrontations. Saint-Étienne compte sept victoires et deux nuls contre le DFCO. Il appartient donc au club du Forez de conserver son invincibilité contre ce mal classé. Une rechute mettrait les Verts et leur entraîneur en mauvaise posture. Ceux-ci ne pointent qu’à la 15e place avec 11 points, soit 3 unités de plus que Lorient, barragiste.













Par Ange A.