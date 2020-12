ASSE Mercato : Pas question de laisser filer un jeune de plus

Publié le 03 décembre 2020 à 10:20

L'ASSE veut se renforcer pendant le mercato hivernal et ne veut pas perdre un jeune joueur au fort potentiel de plus, après le départ dommageable sur le plan sportif de Wesley Fofana à la fin de l'été. Aïmen Moueffek, pisté par des clubs anglais, doit absolument être sécurisé par l'AS Saint-Etienne, qui travaillerait à sa prolongation.

Aïmen Moueffek suscite beaucoup d'intérêt

Le jeune latéral stéphanois, Aïmen Moueffek, n'est pas passé inaperçu en ce début de saison. Le défenseur de 19 ans est une cible potentiel pour le mercato hivernal. Notamment du côté de l'Angleterre, comme l'a dévoilé le compte Sainté Inside. "Auteur d'un début de saison remarqué, Aïmen Moueffek est suivi de près par plusieurs clubs de Premier League. Offre à venir cet hiver ? C’est bien possible", a-t-on pu lire sur Twitter. Moueffek a fait six apparitions en Ligue 1 cette saison mais n'a pas pris part aux deux derniers matches de l'ASSE, sur le banc à Brest (1-4) et en tribune contre le LOSC (1-1). Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'AS Saint-Etienne craint de la voir partir trop vite, ou à prix réduit. "Saint-Étienne veut prolonger au plus vite Aïmen Moueffek !", a dévoilé l'insider Mohamed Toubache-Ter.

L'ASSE veut le prolonger rapidement

Une façon de sécuriser l'avenir d'Aïmen Moueffek pour l'ASSE, qui ne doit pas laisser filer ses talents, pour assurer la viabilité du projet de Claude Puel. D'autant que les Verts ont déjà obtenu le latéral de haute lutte. "L’OL me voulait, mais ça a trainé, alors quand l'ASSE m'a proposé de venir faire un essai, j'ai accepté. Ils m'ont pris direct. Les Lyonnais sont revenus pour que je signe là-bas, mais on était déjà d'accord avec Sainté. C'était un choix familial, en accord avec mes parents. C'est ce que je voulais et je ne regrette pas", a révélé le jeune joueur il y a peu de temps. Pour sa prolongation, "les discussions vont débuter", assure Mohamed Toubache-Ter. L'ASSE, de son côté, pointe au 15e rang de Ligue 1 et, si elle a stoppé sa série de sept défaites consécutive contre Lille, doit retrouver la victoire sur la pelouse du Dijon FCO, dimanche (15h), pour la 13e journée de championnat.













Par Matthieu