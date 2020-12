ASSE Mercato : Une bonne affaire et un départ en vue cet hiver

Publié le 02 décembre 2020 à 18:05

Le mercato de l'ASSE sera chaud cet hiver, avec plusieurs renforts et le départ d'indésirables espérés, et peut-être quelques surprises. Certains joueurs de l'AS Saint-Etienne seraient en effet la cible des recruteurs, notamment anglais. Des départs imprévus auront sans doute lui si les Verts considèrent les offres reçues trop élevées pour être refusées.

Mercato : ça va bouger à l'ASSE

Il va ya voir du changement cet hiver à l'ASSE. Les Verts, qui n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis la fin septembre, doivent absolument se renforcer au mercato sous peine de devoir jouer le maintien toute la saison. Si William Saliba est espéré, un renfort offensif est fortement recherché. Mais l'ASSE doit aussi dégraisser et espère voir partir certains indésirables, tels que Stéphan Ruffier ou Ryad Boudebouz. Mais la jeunesse stéphanoise, très prometteuse, intéresse grandement les clubs européens, comme Wesley Fofana en a été la preuve cet été. Dernier en vue, le jeune latéral Aïmen Moueffek plait beaucoup en Angleterre comme le révèle le compte Sainté Inside. "Aïmen Moueffek est suivi de près par plusieurs clubs de Premier League. Offre à venir cet hiver ? C’est bien possible", a-t-il écrit sur Twitter.

Aïmen Moueffek déjà sur le départ ?

Aïmen Moueffek, 19 ans, a fait six apparitions en Ligue 1 cette saison, mais n'est plus en odeur de sainteté depuis le retour de Mathieu Debuchy. Il était sur le banc contre le Stade Brestois mais pas dans l'effectif qui affrontait le LOSC samedi. Un départ dès le mercato hivernal ne serait pas une surprise et plutôt une bonne affaire sur le plan financier. Evalué à 1,2 millions d'euros par le site spécialisé Trasnfermarkt, le jeune Stéphanois pourrait être vendu beaucoup plus cher à des clubs anglais aux moyens importants, qui voudraient se l'offrir dès le mois de janvier. Ce serait en revanche une mauvaise nouvelle pour Claude Puel, qui verrait de nouveau filer un jeune prometteur avant qu'il ait eu le temps de prouver sa valeur sous les couleurs de l'ASSE.

Pour la petite anecdote, Aïmen Moueffek a failli ne jamais jouer à l'AS Saint-Etienne, comme il l'a raconté à But : "L’OL me voulait, mais ça a trainé, alors quand l'ASSE m'a proposé de venir faire un essai, j'ai accepté. Ils m'ont pris direct. Les Lyonnais sont revenus pour que je signe là-bas, mais on était déjà d'accord avec Sainté. C'était un choix familial, en accord avec mes parents. C'est ce que je voulais et je ne regrette pas."













Par Matthieu