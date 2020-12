ASSE Mercato : Prolongation d'Hamouma, Puel lâche un indice

Publié le 03 décembre 2020 à 13:50

L'ASSE a entamé des négociations avec Romain Hamouma en vue de la prolongation de son contrat qui expire en juin 2021. Alors qu’un blocage dans les discussions est évoqué, Claude Puel fait une annonce qui en dit long sur l’avenir de l’attaquant à l’AS Saint-Étienne.

ASSE : ça sent la fin pour Romain Hamouma

Claude Puel a lâché un indice sur le futur de Romain Hamouma à l’ASSE. Il ne dévoile pas la teneur des négociations en vue de la prolongation du bail du polyvalent attaquant, mais l’entraîneur encense ce dernier, tout en regrettant de ne l’avoir pas eu sous ses ordres un peu plus jeune. « J'aurais bien aimé avoir Hamouma quand il était plus jeune… », a-t-il confié à So Foot dans une longue interview. « Il pue le football, ce joueur ! Il sent les combinaisons, il lâche le ballon quand il le faut. C'est un footeux, c'est extraordinaire ! J'aurais aimé le voir dans des équipes avec des joueurs autour de lui qui sentent le jeu de la même façon », a poursuivi Claude Puel.

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne est-il en train de dire qu’à 33 ans passés (depuis mars 2020), Romain Hamouma n’est plus dans le nouveau projet qu’il veut mettre en place ? Regrette-t-il de ne pas pouvoir accorder une rallonge à ce dernier ? En tout cas, tout porte à le croire. Pour rappel, le natif de Montbéliard fait partie des quelques joueurs de plus de 30 ans que le manager général de l’ASSE avait gardés dans son groupe l'été dernier, après avoir écarté plusieurs autres expérimentés.

Hamouma parmi les anciens de l'AS Saint-Étienne

Romain Hamouma est arrivé dans le Forez à l’été 2012 en provenance du SM Caen. Il a donc entamé sa 9e saison consécutive à l’AS Saint-Étienne. Grâce à ses 57 buts et 47 passes décisives en 280 matchs, il est le meilleur buteur des Verts parmi les Stéphanois encore en activité. Avec Jessy Moulin (35 ans), Stéphane Ruffier (34 ans) et Kevin Monnet Paquet (32 ans), Romain Hamouma compose la génération des anciens de l’ASSE.













Par ALEXIS