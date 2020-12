ASSE Mercato : Hamouma, ça coince et ça ne sent pas bon !

Publié le 02 décembre 2020 à 11:05

En fin de contrat à l'ASSE en juin 2021, Romain Hamouma n’a toujours pas prolongé son bail. La direction du club et lui ont pourtant entamé les négociations, mais le dossier semble bloqué. Un blocage qui présage d'une grosse décision de l’attaquant en janvier.

ASSE : Romain Hamouma à l'écoute d'autres propositions ?

Romain Hamouma est toujours à l’écoute des dirigeants de l'ASSE, en vue de la prolongation de son contrat qui expire le 30 juin 2021. L’Équipe avait confirmé de premiers contrats entre Roland Romeyer (président du directoire) et Jean-Luc Buisine (directeur de la cellule de recrutement) pour envisager une prolongation du contrat qui les lie. En effet, Romain Hamouma fait partie des joueurs d’expérience sur qui Claude Puel compte s’appuyer pour mettre en place son nouveau projet, basé sur la jeunesse. Il bénéficie donc de la confiance de l’entraîneur et manager général de l’AS Saint-Étienne. En l’absence du capitaine Mathieu Debuchy, il avait d’ailleurs hérité du brassard.

Malgré tout, le clan Romain Hamouma et les responsables du club ligérien n’ont toujours pas trouvé d’accord, à un mois de l’ouverture du marché estival. Et cela laisse la porte ouverte à un départ du natif de Montbéliard, car il serait libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier. En tout cas, il pourrait prêter une oreille attentive aux offres cet hiver, si les discussions avec l'ASSE n’avancent pas. D’après But Football Club, la direction stéphanoise avait proposé « un an » supplémentaire à Romain Hamouma et cette proposition « était soumise à certaines conditions ». Une offre qui indique clairement qu'il est dans le projet de Claude Puel seulement à court terme.

Hamouma, meilleur buteur de l'ASSE encore en activité

Il faut rappeler que le FC Lorient avait tenté de recruter Romain Hamouma l’été dernier. Grâce à son début de saison satisfaisant, il a suscité l’intérêt d’autres clubs qui sont à l’affût pour le récupérer librement à l'issue de la saison. Notons que le N°21 est l’actuel meilleur buteur des Verts, avec 3 buts et une passe décisive en 11 apparitions en Ligue 1 cette saison. Arrivé dans le Forez à l’été 2012, Romain Hamouma a marqué 57 buts et délivré 47 passes décisives en 280 matchs. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de léASSE encore en activité.













